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Галкін на рідкісному сімейному фото показав, як Алла Пугачова виглядає у 72 роки

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Зіркове подружжя продовжує радувати фанатів новими фото Новина оновлена 05 лютого 2022, 17:49
Зіркове подружжя продовжує радувати фанатів новими фото

Примадонна позувала з дітьми у власному особняку

45-річний російський артист Максим Галкін, який минулого року відсвяткував 10 років шлюбу зі співачкою Аллою Пугачовою, похвалився образом своєї 72-річної коханої.

На новому фото, яке Галкін виклав в Інстаграмі, Алла Борисівна позує в оточенні дітей — двійнят Гаррі та Єлизавети.

"Гарік зібрався на рибалку", — підписав фото російський гуморист, який у листопаді 2021 року загримів у "чорний список" Мінкульту України.

Модний образ Примадонни сподобався шанувальникам пари. Так, у себе вдома Алла Пугачова вбралася в довгу чорну сукню з рукавами. Акцентною деталлю стильного луку стали аксесуари, а саме масивний золотий ланцюг на шиї.

Варто зауважити, що 72-річній Пугачовій не завжди вдається впіймати вдалий ракурс. Так, нещодавно російська виконавиця шокувала своїх шанувальників мішками під очима та зморшками.

Теги:
#Алла Пугачова #Максим Галкін
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