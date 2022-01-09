Зірки, яким дітей народили сурогатні матері

Селебріті доводиться боротися за щастя батьківства, як і всім іншим

Сучасні досягнення медицини дозволяють те, що ще 30 років тому було просто неможливим. Це стосується не тільки чудес пластичної хірургії, а й репродуктивної медицини, яка дозволяє зачати дитину навіть тим парам, які страждають на безпліддя — вони набувають радості материнства і батьківства за допомогою новітніх медичних технологій.

Сурогатне материнство сьогодні поширене серед знаменитостей. Для них це така сама необхідність, як і усиновлення.

Які зірки користувалися послугами сурогатного материнства

Ніколь Кідман

Акторка довгий час хотіла стати матір’ю, але народити самостійно не змогла. У шлюбі з Томом Крузом Кідман усиновила хлопчика та дівчинку. У другому шлюбі з музикантом Кітом Урбаном знаменитість у 41-річному віці народила доньку Сандей. Через кілька років через проблеми зі здоров’ям актриса зважилася на сурогатне материнство. Сім’я поповнилася новим членом сім’ї — малечею Фейт.

Кім Кардашьян і Каньє Вест

У знаменитостей, тепер уже розлучених, четверо спільних дітей (Норт, Сейнт, Чикаго, Псалм), двоє з яких народилися завдяки сурогатному материнству.

Сара Джессіка Паркер

Акторське подружжя Сара Джессіка Паркер і Метью Бродерік виховують трьох дітей: сина Джеймса Вілкі, а також дочок-близнюків, Маріон Лоретту Елуелл та Табіту Ходж, які з’явилися на світ у результаті сурогатного материнства. Як пізніше дізналися ЗМІ, виносила та народила дівчаток 27-річна американка Мішель Росс з Огайо.

Роберт де Ніро

Відомий актор неодноразово користувався послугами сурогатної мами, щоб стати батьком. У нього 6 дітей: старша дочка була удочерена, а через кілька років акторка Дайана Ебботта народила сина Рафаеля. З новою дружиною, моделлю Тукі Сміт, актор скористався послугами сурогатного материнства. Так де Ніро став батьком близнюків. Через кілька років актор одружився з Грейс Хайтауер, яка народила йому сина в 1998 році, а в 2011 пара знову стала батьками: дитину їм народила сурогатна мати.

Алла Пугачова та Максим Галкін

У 2013 році співачка разом із чоловіком Максимом Галкіним стали батьками двійнят, народженою сурогатною матір’ю.

Елтон Джон

Британський музикант перебуває у щасливому шлюбі з Девідом Фернішем понад 25 років. Завдяки послугам сурогатної матері в 2010 році у пари з’явився син, якого назвали Захарія. А вже за три роки у нього народився брат, Елайджа.

Кріштіану Роналду

У португальського футболіста четверо дітей. Причому трьох із них народжували сурогатні матері. 2010 року народився син (від невідомої жінки), а 2017 – близнюки від сурогатної матері — хлопчик і дівчинка. Восени того ж року Кріштіану став щасливим батьком ще раз – дитину йому народила його кохана Джорджина Родрігес.

Ірини Білик

Українська співачка виховує двох синів від різних чоловіків. Син Гліб (1999) народився у співачки від громадянського чоловіка, моделі Андрія Оверчука, а другий син Табріз народився у шлюбі з російським фотографом Асланом Ахмадовим. Зірка не приховує, що хлопчик народився за допомогою сурогатного материнства.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто зі знаменитостей не побоявся народити свого первістка після 40 років, попри застереження лікарів.