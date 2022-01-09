Звезды, которым детей родили суррогатные матери

Селебрити приходится сражаться за счастье отцовства, как и всем остальным

Современные достижения медицины позволяют то, что еще 30 лет назад было просто невозможно. Это касается не только чудес пластической хирургии, но и репродуктивной медицины, которая позволяет зачать ребенка даже тем парам, страдающим бесплодием — они обретают радость материнства и отцовства при помощи новейших медицинских технологий.

Суррогатное материнство сегодня широко распространено среди знаменитостей. Для них это такая же необходимость, как и усыновление.

Какие звезды пользовались услугами суррогатного материнства

Николь Кидман

Актриса долгое время хотела стать матерью, но родить самостоятельно не смогла. В браке с Томом Крузом Кидман усыновила мальчика и девочку. Во втором браке с музыкантом Китом Урбаном знаменитость в 41-летнем возрасте родила дочь Сандэй. Спустя пару лет из-за проблем со здоровьем актриса решилась на суррогатное материнство. Семья пополнилась новым членом семьи — малышкой Фэйт.

Ким Кардашьян и Канье Уэст

У знаменитостей, теперь уже разведенных, четверо совместных детей (Норт, Сейнт, Чикаго, Псалм), двое из которых появились на свет благодаря суррогатному материнству.

Сара Джессика Паркер

Актерская чета Сара Джессика Паркер и Мэтью Бродерик воспитывают троих детей: сына Джеймса Уилки, а также дочерей-близнецов, Марион Лоретту Элуэлл и Табиту Ходж, которые появились на свет в результате суррогатного материнства. Как позже узнали СМИ, выносила и родила девочек 27-летняя американка Мишель Росс из Огайо.

Роберт де Ниро

Известный актер не раз пользовался услугами суррогатной мамы, чтобы стать отцом. У него 6 детей: старшая дочь была удочерена, а спустя несколько лет актриса Дайана Эбботта родила сына Рафаэля. С новой женой, моделью Туки Смит, актер воспользовался услугами суррогатного материнства. Так де Ниро стал отцом близнецов. Через несколько лет актер женился на Грейс Хайтауэр, родившей ему сына в 1998 году, а в 2011 пара снова стала родителями: ребенка им родила суррогатная мать.

Алла Пугачева и Максим Галкин

В 2013 году певица вместе с мужем Максимом Галкиным стали родителями двойни, рожденной суррогатной матерью.

Элтон Джон

Британский музыкант находится в счастливом браке с Дэвидом Фернишем больше 25 лет. Благодаря услугам суррогатной матери в 2010 году у пары появился сын, которого назвали Захария. А уже через три года у него родился брат, Элайджа.

Криштиану Роналду

У самого португальского футболиста четверо детей. Причем троих из них рожали суррогатные матери. В 2010 году родился сын (от неизвестной женщины), а в 2017 – близнецы от суррогатной матери — мальчик и девочка. Осенью того же года Криштиану стал счастливым отцом еще раз – ребенка ему родила его любимая, Джорджина Родригес.

Ирины Билык

Украинская певица воспитывает двух сыновей от разных мужчин. Сын Глеб (1999) родился у певицы от гражданского мужа, модели Андрея Оверчука, а второй сын Табриз родился в браке с российским фотографом Асланом Ахмадовым. Звезда не скрывает, что мальчик появился на свет с помощью суррогатного материнства.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто из знаменитостей не побоялся родить своего первенца после 40 лет несмотря на предостережения врачей.