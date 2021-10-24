"Мальчик — копия папы": Ирина Билык умилила сеть редким фото младшего сына

У исполнительницы также есть старший сын Глеб

Украинская певица Ирина Билык, которая в этом году стала звездным "охотником" в популярном проекте "Маскарад", поделилась новым совместным фото со своим 5-летним сыном Табризом.

Пару снимков 51-летняя звезда украинского шоу-бизнеса опубликовала у себя в Инстаграме.

Добавим, что в конце апреля артистка сообщила своим поклонникам о разводе с отцом младшего сына, мужем Асланом Ахмадовым.

Подписчики Билык отметили в комментариях к фото, что ее мальчик растет красавцем, и что очень похож на своего знаменитого отца.

Напомним, что Ирина Билык воспитывает двух сыновей от разных мужчин. Сын Глеб (1999) родился у певицы от гражданского мужа, модели Андрея Оверчука. Младший сын Табриз Аслан оглы (2015) родился в браке с известным российским телеведущим, фотографом и художником Асланом Ахмадовым. Мальчик появился на свет с помощью суррогатного материнства.

Ранее "Телеграф" сообщал, что недавно на проекте "Танцы со звездами-2021" Ирине Билык выразила слова благодарности певица Евгения Власова. По словам артистки, Билык поддержала ее во время самого тяжелого периода в ее жизни.