Вакарчук, Дзидзьо, Кардашьян: звезды, которые пережили расставание в 2021 году (фото)

Эти селебрити не смогли сохранить брак в этом году

За последние 12 месяцев произошло много радостных и не самых приятных моментов. Некоторым отечественным и зарубежным звездам не удалось обойти семейные неурядицы. Одни неожиданно расстались, другие — расторгли брак после многолетних совместных отношений.

Звездные пары, которые не смогли пережить 2021 год и решили развестись

Соломия Витвицкая и Владислав Кочатков

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая сообщила, что разводится с мужем, режиссером Владом Кочатковым в феврале этого года. Пара пробыла в браке 8 лет.

Ирина Билык и Аслан Ахмадов

Украинская певица сообщила своим поклонникам о разводе с отцом младшего сына Табриза, мужем Асланом Ахмадовым, который проживает в России, в конце июля. Артистка вышла замуж за телеведущего и фотографа в 2015 году.

Алексей Завгородний и Анна Андрейчук

В апреле экс-учасник группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний, более известный как Позитив, развелся со своей женой Анной Андрейчук после 8 лет брака.

Михаил Хома и Ярослава Притула

В апреле стало известно, что лидер группы DZIDZIO Михаил Хома разводится с женой Ярославой Притулой (певица SLAVIA) после 20 лет брака.

Андре Тан и Алина Харечко

Украинский дизайнер Андре Тан сообщил в мае, что расстался со своей женой, дизайнером Алиной Харечко. Супруги прожили в браке 9 лет.

Татьяна Литвинова и Ярослав Труханов

Экс-судья кулинарного проекта "МастерШеф" Татьяна Литвинова в этом году развелась с российским бизнесменом Ярославом Трухановым.

Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева

Лидер группы "Океан Ельзы" сообщил в июне, что он и его жена Ляля Фонарева решили разойтись после 20 лет супружеской жизни. О том, какими были их отношения — читайте в материале "Телеграфа".

Слава Демин и Ксения Мищенко

Украинский теле- и радиоведущий Слава Демин подал на развод с супругой Ксенией Мищенко после 13 лет брака.

Ахтем Сеитаблаев и Иванна Дядюра

В октябре стало известно, что знаменитый украинский режиссер расстается с супругой, украинским продюсером Иванной Дядюрой после 10 лет отношений.

Александр и Ирина Пикаловы

Артист "Квартала 95" Александр Пикалов сообщил о разводе с женой Ириной после 18 лет совместной жизни.

Андрей Хлывнюк и Анна Копылова

Фронтмен группы "Бумбокс" сообщил, что разводится со своей женой Анной Копыловой спустя 11 лет брака.

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Американская светская львица подала на развод с рэпером после 7 лет брака в январе 2021 года.

Билл и Мелинда Гейтс

Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс развелся со своей супругой Мелиндой Френч Гейтс спустя 27 лет совместной жизни.

Читайте также: Категория Новости США Скандал спустя 20 лет: почему Билл Гейтс разводится с женой и ушел с поста главы Microsoft Известный американский предприниматель, один из создателей компании Microsoft объявил о разводе с супругой. Немного ранее он ушел в отставку со своей должности в Совете директоров Microsoft.

Алекс Родригес и Дженнифер Лопес

Джей Ло и бейсболист Алекс Родригес объявили о расставании спустя 2 года после помолвки в апреле этого года.

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова

В декабре стало известно, что российский певец разводиться со своей женой спустя 20 лет совместной жизни.

Саша Бо и Игорь Пустовит

Напомним, что в июле этого года также решила развестись блогерская пара Саша Бо и Игорь Пустовит. Спокойного развода не получилось: Александра заявила, что на протяжении 5 лет была подвергнута абъюзу, а сам Игорь жаловался на унижение со стороны матери своих двух детей. Мужчина сразу же нашел себе новую девушку, которую называл "невероятной" и даже показал ее фото, но со спины. Позже Пустовиту начали приписывать отношения со скандальной блогершей Софией Стужук, которые Игорь не подтверждает. Саша Бо же завела роман со своим одногрупником — стоматологом Платоном Тарнавским.