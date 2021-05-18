Скандал спустя 20 лет: почему Билл Гейтс разводится с женой и ушел с поста главы Microsoft

Известный американский предприниматель, один из создателей компании Microsoft объявил о разводе с супругой. Немного ранее он ушел в отставку со своей должности в Совете директоров Microsoft. Что о нем пишут англоязычные интернет-издания? Представляем основные тезисы.

1. Действительно ли Билл Гейтс и Мелинда разводятся?

4 мая Би-Би-Си в своей статье сообщили о том, что Билл Гейтс и Мелинда объявили о разводе после 27 лет брака. Как сообщила знаменитая пара они "не видят возможности для дальнейшей совместной жизни".

Известно, что Билл и Мелинда впервые встретились в 1987 году, когда она пришла работать в Microsoft в качестве менеджера по продукту. В 1994 году пара создала семью. Вместе они воспитывают троих детей и совместно управляют Фондом Билла и Мелинды Гейтс.

2. Что такое Фонд Билла и Мелинды Гейтс?

Фонд Билла и Мелинды Гейтс основан в 2000 году и занимается вопросами здравоохранения, образования и изменения климата. Из их фонда помимо прочего выделяли 1,75 млрд долларов на создание вакцины от COVID-19.

Пара сообщила, что планирует остаться сопредседателями фонда и совместно руководить им после развода.

3. Насколько богат Билл Гейтс?

Сейчас Биллу 65 лет и он обладает четвертым по величине капиталом, согласно рейтингу журнала Forbes, который составляет 124 млрд долларов (89 млрд евро).

Известно также, что Гейтсу принадлежит около 242 тыс акров (около 98 тыс га – прим. ред.) сельскохозяйственных угодий с активами на общую сумму более 690 млн долларов. Для сравнения: это почти размер Гонконга.

Билл и Мелинда ведут консультации по поводу разделения их имущества.

4. Расследование, скандал, выход в отставку

Во второй половине 2019 года компания Microsoft узнала о том, что еще в 2000 году Билл Гейтс пытался завести интимные отношения с сотрудницей компании. Совет директоров нанял стороннюю юридическую фирму для расследования и оказания защиты лицу, предоставившему эти сведения.

Представитель Билла Гейтса утверждает, что его выход из Совета директоров не связан с расследованием, проводимым Советом директоров. По его заверению, Билл Гейтс имел отношения с кем-то 20 лет назад, но они завершились дружественно. Выход Билла Гейтса, по словам его спикера, связан с желанием больше времени уделять благотворительности, чем он начал активно заниматься несколько лет назад. Билл Гейтс планирует продолжить выполнять функции технического советника генерального директора Сатья Наделлы.

Примечательно, что Билл Гейтс покинул Совет директоров компании Microsoft через три месяца после его переизбрания на свою должность.

"The Wall Steet Journal" представляет в своей статье другую точку зрения и утверждает, что это именно Совет директоров компании принял решение о том, что Билл Гейтс должен оставить свой пост на время, пока проводится расследование данного факта. Далее некоторые члены правления решили, что Биллу не стоит возвращаться на свою должность. Для принятия формального решения о его выводе из Совета директоров необходимо было провести официальное собрание, но Билл Гейтс опередил их и сам ушел в отставку 13 мая 2020 года. В своей статье "The Wall Steet Journal" ссылается на лиц, знакомых с ситуацией, но не называет их.