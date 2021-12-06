Саша Бо подтвердила, что ее новый парень – стоматолог Платон Тарнавский

Подписчики узнали девушку и ее нового мужчину во время прогулки во Львове

Известная украинская блогер Саша Бо (Александра Пустовит) в комментарии под постом у себя в Instagram подтвердила предположения, что ее новым парнем является стоматолог из Ивано-Франковска Платон Тарнавский, лицо которого девушка недавно "засветила" на фото с поцелуем.

В конце ноября 2021 года девушка опубликовала на своей странице в соцсети видео, на котором она сидит на руках у мужчины и пьет вино. При этом лицо молодого человека на кадрах не видно за девушкой.

Одна из подписчиц написала в комментарии, что видела пару во время прогулки во Львове. Саша Бо не прошла мимо этого комментария и ответила на него тремя сердечками.

Саша Бо закрывает лицо молодого человека

Напомним, Саша Бо сейчас находится в процессе развода с блогером Игорем Пустовитом. При этом пара не стесняется громких заявлений в адрес друг друга. Несмотря на то, что официально Александра и Игорь Пустовиты все еще остаются женатыми, девушка активно выкладывает в соцсети фото с новым парнем. Сначала она старалась скрывать нового бойфренда от публики, но позже даже посетила вместе с ним скандальную "голодную тусу"