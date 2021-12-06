Укр

Саша Бо подтвердила, что ее новый парень – стоматолог Платон Тарнавский

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
Дата публикации
Читати українською
Автор
46
Саша Бо прокомментировала пост о новом бойфренде Новость обновлена 06 декабря 2021, 13:45
Саша Бо прокомментировала пост о новом бойфренде

Подписчики узнали девушку и ее нового мужчину во время прогулки во Львове

Известная украинская блогер Саша Бо (Александра Пустовит) в комментарии под постом у себя в Instagram подтвердила предположения, что ее новым парнем является стоматолог из Ивано-Франковска Платон Тарнавский, лицо которого девушка недавно "засветила" на фото с поцелуем.

В конце ноября 2021 года девушка опубликовала на своей странице в соцсети видео, на котором она сидит на руках у мужчины и пьет вино. При этом лицо молодого человека на кадрах не видно за девушкой.

Одна из подписчиц написала в комментарии, что видела пару во время прогулки во Львове. Саша Бо не прошла мимо этого комментария и ответила на него тремя сердечками.

Саша Бо закрывает лицо молодого человека
Саша Бо закрывает лицо молодого человека

Напомним, Саша Бо сейчас находится в процессе развода с блогером Игорем Пустовитом. При этом пара не стесняется громких заявлений в адрес друг друга. Несмотря на то, что официально Александра и Игорь Пустовиты все еще остаются женатыми, девушка активно выкладывает в соцсети фото с новым парнем. Сначала она старалась скрывать нового бойфренда от публики, но позже даже посетила вместе с ним скандальную "голодную тусу"

Теги:
#Соцсети #Блогер #Александра Пустовит #Саша Бо
Как вакцинируются в ТРЦ "Никольском", проверял Кирилл Тимошенко
Харьков
Харьков накануне приезда Зеленского: проверяют даже пункты вакцинации в ТРЦ (фоторепортаж)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Как вакцинируются в ТРЦ "Никольском", проверял Кирилл Тимошенко
Харьков накануне приезда Зеленского: проверяют даже пункты вакцинации в ТРЦ (фоторепортаж)
Дата публикации
Категория
Некоторые карантинные требования претерпели значительные изменения
Без паспорта и COVID-сертификата больше не выйти: самые жесткие правила карантина в Украине (инфографика)
Дата публикации
Категория
Ситуация на рынке недвижимости
Недвижимость в Украине сильно подорожала: желающих вложиться в квартиру становится все меньше
Дата публикации
Категория
В Украине с 6 декабря начали действовать новые правила карантина
Украина ужесточила правила карантина: что нужно знать и куда больше не пустят без COVID-сертификата
Дата публикации
Категория
Владимир Путин сейчас вовсю использует "пятую колонну" в Украине
Путин готовит новое вторжение в Украину: генерал назвал даты и опасные направления