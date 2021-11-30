Укр

Саша Бо засветила лицо нового парня на фото с поцелуем

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Саша Бо действительно встречается со своим бывшим одногруппником Новость обновлена 30 ноября 2021, 14:01
Саша Бо действительно встречается со своим бывшим одногруппником

Блогерша перестала скрывать своего нового парня. 

Известная украинская блогер-миллионник Александра Пустовит, более известная как Саша Бо, которая ее находится в процессе развода со своим супругом Игорем Пустовитом, наконец перестала скрывать своего нового мужчину

Если раньше она публиковала лишь "намеки", то лишь руки, то со спины или из далека, то 30 ноября на ее странице в Инстаграм появилась сторис, на которой она целуется со своим новым избранником — Платоном Тарнавским. Отметим, что ранее Саша и Платон вместе посетили скандальную вечеринку по случаю дня рождения блогера Александра Залиско, которую в сети прозвали "Голодная туса". 

Фото, которое Саша публиковала ранее
Фото, которое Саша публиковала ранее

Немного позже блогерша опубликовала милое видео, на котором видны лишь из с Платоном руки. "Настроение: пить кофе и обниматься" — добавила к ролику Саша. 

Так, как 30 ноября у Саши и Игоря повторный суд, видимо Тарнавский решил поддержать свою возлюбленную и пошел на заседание вместе с ней. 

Ранее, Саша Бо также делилась милым видео с возлюбленным, на котором они катаются на коньках. 

Кто такой Платон Тарнавский?

Платон — стоматолог из Ивано-Франковска, вероятнее всего одногруппник Александры, ведь она заканчивала Ивано-Франковский медицинский университет по специальности "стоматология". Видимо Тарнавский это и есть тот поклонник, о котором в своем интервью Славе Демину говорил экс-супруг блогерши Игорь Пустовит.

Архивные фото Платона Тарнавского с его странички ВКонтакте
Архивные фото Платона Тарнавского с его странички ВКонтакте
Архивные фото Платона Тарнавского с его странички ВКонтакте
Архивные фото Платона Тарнавского с его странички ВКонтакте
Архивные фото Платона Тарнавского с его странички ВКонтакте
Архивные фото Платона Тарнавского с его странички ВКонтакте

Отметим, что репутация Платона не совсем чиста. Согласно государственному реестру судебных решений, Тарнавский дважды был оштрафован за вождение в нетрезвом виде.

Ранее, "Телеграф" писал, что Александра Пустовит вместе с другими известными блогерами извинилась за то, что они веселились на вечеринке у Александра Залиско в день памяти жертв Голодоморов.

Теги:
#Отношения #Блогер #Александра Пустовит #Саша Бо
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