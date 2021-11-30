Саша Бо засвітила обличчя нового хлопця на фото із поцілунком

Блогерка перестала приховувати свого нового хлопця.

Відома українська блогер-мільйонник Олександра Пустовіт, відоміша як Саша Бо, яка її перебуває в процесі розлучення зі своїм чоловіком Ігорем Пустовітом, нарешті перестала приховувати свого нового чоловіка.

Якщо раніше вона публікувала лише "натяки", то лише руки, то зі спини чи з далеких, то 30 листопада на її сторінці в Інстаграм з’явилася сторіс, на якій вона цілується зі своїм новим обранцем — Платоном Тарнавським. Зазначимо, що раніше Сашко та Платон разом відвідали скандальну вечірку з нагоди дня народження блогера Олександра Заліско, яку в мережі прозвали "Голодна туса".

Фото, яке Саша публікувала раніше

Трохи пізніше блогерка опублікувала миле відео, на якому видно лише їх з Платоном руки. "Настрій: пити каву та обійматися" — додала до ролика Саша.

Так, як 30 листопада у Сашка та Ігоря повторний суд, мабуть, Тарнавський вирішив підтримати свою кохану і пішов на засідання разом з нею.

Раніше Саша Бо також ділилася милим відео з коханим, на якому вони катаються на ковзанах.

Хто такий Платон Тарнавський?

Платон — стоматолог з Івано-Франківська, найімовірніше, одногрупник Олександри, адже вона закінчувала Івано-Франківський медичний університет за спеціальністю "стоматологія". Мабуть, Тарнавський це і є той шанувальник, про якого у своєму інтерв’ю Славі Дьоміну говорив ексчоловік блогерки Ігор Пустовіт.

Архівні фото Платона Тарнавського з його сторінки ВКонтакте

Архівні фото Платона Тарнавського з його сторінки ВКонтакте

Архівні фото Платона Тарнавського з його сторінки ВКонтакте

Зауважимо, що репутація Платона не зовсім чиста. Згідно з державним реєстром судових рішень Тарнавський двічі був оштрафований за керування напідпитку.

Раніше "Телеграф" писав, що Олександра Пустовіт разом з іншими відомими блогерами вибачилася за те, що вони веселилися на вечірці у Олександра Заліско у день пам’яті жертв Голодоморів.