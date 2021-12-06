Саша Бо підтвердила, що її новий хлопець – стоматолог Платон Тарнавський

Підписники впізнали дівчину та її нового чоловіка під час прогулянки у Львові

Відома українська блогерка Саша Бо (Олександра Пустовіт) у коментарі під постом у себе в Instagram підтвердила припущення, що її новим хлопцем є стоматолог із Івано-Франківська Платон Тарнавський, обличчя якого дівчина нещодавно "засвітила" на фото з поцілунком.

Наприкінці листопада 2021 року дівчина опублікувала на своїй сторінці в соцмережі відео, на якому вона сидить на руках у чоловіка та п’є вино. При цьому обличчя нового обранця на кадрах не видно за дівчиною.

Одна з пыдписниць написала у коментарі, що бачила пару під час прогулянки у Львові. Саша Бо не пройшла повз цей коментар і відповіла на нього трьома сердечками.

Саша Бо закриває обличчя хлопця

Нагадаємо, Саша Бо зараз перебуває у процесі розлучення з блогером Ігорем Пустовітом. При цьому пара не соромиться гучних заяв на адресу один одного. Незважаючи на те, що офіційно Олександра та Ігор Пустовіти все ще залишаються одруженими, дівчина активно викладає у соцмережі фото з новим хлопцем. Спочатку вона намагалася приховувати нового бойфренда від публіки, але згодом навіть відвідала разом із ним скандальну "голодну тусу"