Вакарчук, Дзідзьо, Кардаш’ян: зірки, які пережили розставання у 2021 році (фото)

Ці селебриті не змогли зберегти шлюб цього року

За останні 12 місяців сталося багато радісних та не найприємніших моментів. Деяким вітчизняним та зарубіжним зіркам не вдалося обійти сімейні негаразди. Одні несподівано розлучилися, інші розірвали шлюб після багаторічних спільних відносин.

Зіркові пари, які не змогли пережити 2021 рік і вирішили розлучитися

Соломія Вітвіцька та Владислав Кочатков

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька повідомила, що розлучається із чоловіком, режисером Владом Кочатковим у лютому цього року. Пара пробула у шлюбі 8 років.

Ірина Білик та Аслан Ахмадов

Українська співачка повідомила своїм шанувальникам про розлучення з батьком молодшого сина Табріза, чоловіком Асланом Ахмадовим, який проживає в Росії, наприкінці липня. Артистка вийшла заміж за телеведучого та фотографа у 2015 році.

Олексій Завгородній та Анна Андрійчук

У квітні екс-учасник гурту "Время и Стекло" Олексій Завгородній, більш відомий як Позитив, розлучився зі своєю дружиною Анною Андрійчук після 8 років шлюбу.

Михайло Хома та Ярослава Притула

У квітні стало відомо, що лідер гурту DZIDZIO Михайло Хома розлучається з дружиною Ярославою Притулою (співачка SLAVIA) після 20 років шлюбу.

Андре Тан та Аліна Харечко

Український дизайнер Андре Тан повідомив у травні, що розлучився зі своєю дружиною, дизайнером Аліною Харечко. Подружжя прожило у шлюбі 9 років.

Тетяна Літвінова та Ярослав Труханов

Екс-суддя кулінарного проекту "МастерШеф" Тетяна Літвінова цього року розлучилася з російським бізнесменом Ярославом Трухановим.

Святослав Вакарчук та Ляля Фонарьова

Лідер гурту "Океан Ельзи" повідомив у червні, що він та його дружина Ляля Фонарьова вирішили розійтися після 20 років подружнього життя.

Слава Дьомін та Ксенія Міщенко

Український теле- та радіоведучий Слава Дьомін подав на розлучення із дружиною Ксенією Міщенко після 13 років шлюбу.

Ахтем Сеітаблаєв та Іванна Дядюра

У жовтні стало відомо, що знаменитий український режисер розлучається із дружиною, українським продюсером Іванною Дядюрою після 10 років стосунків.

Олександр та Ірина Пікалови

Артист "Кварталу 95" Олександр Пікалов повідомив про розлучення з дружиною Іриною після 18 років спільного життя.

Андрій Хливнюк та Анна Копилова

Фронтмен гурту "Бумбокс" повідомив, що розлучається зі своєю дружиною Анною Копиловою через 11 років шлюбу.

Кім Кардаш’ян та Каньє Вест

Американська світська левиця подала на розлучення із репером після 7 років шлюбу у січні 2021 року.

Білл та Мелінда Гейтс

Колишній генеральний директор Microsoft Білл Гейтс розлучився зі своєю дружиною Меліндою Френч Гейтс через 27 років спільного життя.

Алекс Родрігес та Дженніфер Лопес

Джей Ло і бейсболіст Алекс Родрігес оголосили про розлучення через 2 роки після заручин у квітні цього року.

Григорій Лепс та Анна Шапликова

У грудні стало відомо, що російський співак розлучається зі своєю дружиною через 20 років спільного життя.

Саша Бо та Ігор Пустовіт

Нагадаємо, що в липні цього року також вирішила розлучитися блогерська пара Саша Бо та Ігор Пустовіт. Спокійного розлучення не вийшло: Олександра заявила, що протягом 5 років була піддана аб’юзу, а сам Ігор скаржився на приниження з боку матері своїх двох дітей. Чоловік відразу ж знайшов собі нову дівчину, яку називав "неймовірною" і навіть показав її фото, але зі спини. Пізніше Пустовіту почали приписувати стосунки зі скандальною блогеркою Софією Стужук, які Ігор не підтверджує. Саша Бо завела роман зі своїм одногрупником — стоматологом Платоном Тарнавським.