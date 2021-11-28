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Вік їхній красі не завада: топ-7 зірок, які не старіють

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Найнестаріючы знаменитості Новина оновлена 28 листопада 2021, 14:06
Найнестаріючы знаменитості

Ці артисти як вино — з віком лише кращі.

Час невблаганний і він не щадить нікого, проте ці відомі особистості точно знають якийсь секрет, адже вони начебто не старіють. У свої навіть 50+ вони виглядають набагато молодшими.

"Телеграф" склав добірку голлівудських знаменитостей, на яких час та вік не вплинули.

Дженіфер Лопес

Цій красуні за паспортом вже 52 роки, але подивившись на неї зовсім і не скажеш про це. Джей Ло виглядає набагато молодшою за свої роки. Артистка активно займається спортом та підтримує себе в тонусі.

Дженніфер Лопес у молодості
Дженніфер Лопес у молодості
Дженніфер Лопес зараз
Дженніфер Лопес зараз

Джаред Лето

Популярний рок-музикант у свої майже 50 виглядає вдвічі молодшим. Вокаліст гурту "Thirty Seconds to Mars" напевно знає рецепт еліксиру вічної молодості.

Джаред Літо в юності
Джаред Літо в юності
Джаред Літо зараз
Джаред Літо зараз

Гвен Стефані

52-річна солістка та співзасновник музичного гурту No Doubt, співачка Гвен Стефані останні 20 років, ніби "застигла" у своєму віці. Вона також молода і красива.

Гвен Стефані на зорі кар’єри
Гвен Стефані на зорі кар’єри
Гвен Стефані зараз
Гвен Стефані зараз

Джессіка Альба

Дівчина-неведимка з фільму "Фантастичної четвірки" у свої 40 залишається на вигляд 20-річною красунею.

Джессіка Альба в юності
Джессіка Альба в юності
Джессіка Альба зараз
Джессіка Альба зараз

Дженіфер Еністон

Ця красуня взагалі знає, що таке старіння? За паспортом їй 52, а на вигляд дивіться самі. І що найголовніше, Еністон не коліт собі різні уколи краси і не бігає омолоджуватися до пластичних хірургів.

Дженніфер Еністон у молодості
Дженніфер Еністон у молодості
Дженніфер Еністон зараз
Дженніфер Еністон зараз

Анджеліна Джолі

Ще одна знаменитість над якою час не владний. Ось уже протягом багатьох років Джолі залишається секс-символом голлівудського кіно та мрією багатьох чоловіків у всьому світі.

Анджеліна Джолі в юності
Анджеліна Джолі в юності
Анджеліна Джолі зараз
Анджеліна Джолі зараз

Меттью МакКонахі

І розбавити цей квітник можна цим голлівудським актором. Ну хіба скажеш, що цьому шикарному чоловікові 52 роки?

Меттью МакКонахі в молодості
Меттью МакКонахі в молодості
Меттью МакКонахі зараз
Меттью МакКонахі зараз

Раніше "Телеграф" писав про п’ять знаменитостей, які готуються стати матерями.

Теги:
#Анджеліна Джолі #Гвен Стефані #Знаменитості #Дженіфер Еністон #Джаред Лето #Джессіка Альба #Дженіфер Лопес #Метью Макконахі #Дженніфер Енністон
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