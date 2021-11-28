Вік їхній красі не завада: топ-7 зірок, які не старіють
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Ці артисти як вино — з віком лише кращі.
Час невблаганний і він не щадить нікого, проте ці відомі особистості точно знають якийсь секрет, адже вони начебто не старіють. У свої навіть 50+ вони виглядають набагато молодшими.
"Телеграф" склав добірку голлівудських знаменитостей, на яких час та вік не вплинули.
Дженіфер Лопес
Цій красуні за паспортом вже 52 роки, але подивившись на неї зовсім і не скажеш про це. Джей Ло виглядає набагато молодшою за свої роки. Артистка активно займається спортом та підтримує себе в тонусі.
Джаред Лето
Популярний рок-музикант у свої майже 50 виглядає вдвічі молодшим. Вокаліст гурту "Thirty Seconds to Mars" напевно знає рецепт еліксиру вічної молодості.
Гвен Стефані
52-річна солістка та співзасновник музичного гурту No Doubt, співачка Гвен Стефані останні 20 років, ніби "застигла" у своєму віці. Вона також молода і красива.
Джессіка Альба
Дівчина-неведимка з фільму "Фантастичної четвірки" у свої 40 залишається на вигляд 20-річною красунею.
Дженіфер Еністон
Ця красуня взагалі знає, що таке старіння? За паспортом їй 52, а на вигляд дивіться самі. І що найголовніше, Еністон не коліт собі різні уколи краси і не бігає омолоджуватися до пластичних хірургів.
Анджеліна Джолі
Ще одна знаменитість над якою час не владний. Ось уже протягом багатьох років Джолі залишається секс-символом голлівудського кіно та мрією багатьох чоловіків у всьому світі.
Меттью МакКонахі
І розбавити цей квітник можна цим голлівудським актором. Ну хіба скажеш, що цьому шикарному чоловікові 52 роки?
Раніше "Телеграф" писав про п’ять знаменитостей, які готуються стати матерями.
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