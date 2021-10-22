Знаменитий український режисер розлучається після 10 років шлюбу

Подружжя прожило в шлюбі майже десятиліття

Український актор і кінорежисер Ахтем Сеітаблаєв, який у вересні цього року видав свою старшу доньку заміж, повідомив, що розлучається з дружиною, українським продюсером Іванною Дядюрою після 10 років стосунків.

Про це чоловік розповів у програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна".

За словами Сеітаблаєва, це емоційний і непростий момент в житті кожної людини, особливо якщо до цього мають відношення і діти. "Ніколи не можеш бути готовим, що закінчуються почуття…", — сказав режисер.

Знаменитість сподівається, що з Іванною вони залишаться близькими друзями і при необхідності будуть один одному допомагати.

"Ми з Іванною дійсно зробили багато, починаючи з телевізійних фільмів, закінчуючи "Хайтармою" і "Кіборгом". Співпраця теж додала, скажімо, до кейсу свої важелі", — поділився режисер.

Пара одружилася в 2013 році в Судаку, Крим

Про особисте життя Ахтема Сеітаблаєва відомо мало. Від першої дружини у актора є троє дітей: доньки Назли (11.01.1995) і Сафіє (16.12.2009), і син Селім. У Дядюри є син Іван. Пара одружилася в 2013 році. Церемонія проходила в Судаку в колі близьких.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що зірка серіалів "Останній москаль" та "Будиночок на щастя" розлучається з актором Артемом Алексєєвим після того, як стала жертвою домашнього насилля.