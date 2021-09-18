Дочка Ахтема Сеітаблаєва вийшла заміж: перші фото

Режисер зізнався, що дуже хвилювався.

Відомий український режисер і актор Ахтем Сеітаблаєв "випустив з батьківського гнізда" своє перше пташеня. Старша дочка Сеітаблаєва, 26-річна Назли вийшла заміж.

Радісною подією, а також першими фото з весілля режисер поділився на своїй сторінці в Інстаграм. Сама Назли теж опублікувала цей знімок з батьком, подякувавши в підписі свою сім’ю за те, що вони були поруч.

Для головної події в житті своєї доньки зоряний батько вдягнув костюм, білу сорочку і краватку-метелика темно-синього кольору.

"Весілля дочки … Не очікував, що буду так хвилюватися", — поділився своїми переживаннями Ахтем Сеітаблаєв.

Також дівчина показала ще кілька фото з весілля. Відзначимо, що у зло було дві весільні сукні: одне — біле, приталене, фасону "рибка" з шлейфом і борошна фатою, а друге — зелене закрите плаття в підлогу з рукавами, і капелюшком-фатою. Наречений одягнув класичний костюм блакитного кольору.

Відзначимо, що весілля пройшло в Туреччині в курортному містечку Кемер.

Раніше, "Телеграф" писав, що українські актори Дмитро Сова і Даша Легейда в кінці серпня зіграли весілля на березі Дніпра.