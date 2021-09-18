Дочь Ахтема Сеитаблаева вышла замуж: первые фото

Режиссер признался, что очень волновался.

Известный украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев "выпустил из родительского гнезда" своего первого птенца. Старшая дочь Сеитаблаева, 26-летняя Назлы вышла замуж.

Радостным событием, а также первыми фото со свадьбы режиссер поделился на своей странице в Инстаграм.

Для главного события в жизни своей дочери звездный отец был надел в костюм, белую рубашку и галстук-бабочку темно-синего цвета.

"Свадьба дочери… Не ожидал, что буду так волноваться",– поделился своими переживаниями Ахтем Сеитаблаев.

Сама Назлы тоже опубликовала этот снимок с отцом, поблагодарив в подписи свою семью за то, что они были рядом. Также девушка показала еще несколько фото со свадьбы. Отметим, что у Назлы было два свадебных платья: одно — белое, приталенное, фасона "рыбка" со шлейфом и блинной фатой, а второе — зеленоватое закрытое платье в пол с рукавами, и шляпкой-фатой. Жених примерил классический костюм голубого цвета.

Отметим, что свадьба Назлы прошла в Турции в курортном городке Кемер.

Ранее, "Телеграф" писал, что украинские актеры Дмитрий Сова и Даша Легейда в конце августа сыграли свадьбу на берегу Днепра.