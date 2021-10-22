Знаменитый украинский режиссер разводится после 10 лет брака

Супруги прожили в браке почти десятилетие

Украинский актер и кинорежиссер Ахтем Сеитаблаев, который в сентябре этого года выдал свою старшую дочь замуж, сообщил, что расстается с супругой, украинским продюсером Иванной Дядюрой после 10 лет отношений.

Об этом мужчина рассказал в программе "Звездный путь" на канале "Украина".

По словам Сеитаблаева, это эмоциональный и непростой момент в жизни каждого человека, особенно если к этому имеют отношение и дети. "Никогда не можешь быть готовым, что заканчиваются чувства…", — сказал режиссер.

Знаменитость надеется, что с Иванной они останутся близкими друзьями и при необходимости будут друг другу помогать.

"Мы с Иванной действительно сделали многое, начиная с телевизионных фильмов, заканчивая "Хайтармой" и "Киборгом". Сотрудничество тоже добавило, скажем, к кейсу свои рычаги", — поделился режиссер.

Пара поженилась в 2013 году в Судаке, Крым

О личной жизни Ахтема Сеитаблаева известно мало. От первой жены у актера есть трое детей: дочери Назлы (11.01.1995) и Сафие (16.12.2009), и сын Селим. У Дядюры есть сын Иван. Пара поженилась в 2013 году. Церемония проходила в Судаке в кругу близких.

Ранее "Телеграф" сообщал, что оккупированном Россией Крыму ушла из жизни мама Ахтема Сеитаблаева — Субие Налбантовой.