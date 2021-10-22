Знаменитый украинский режиссер разводится после 10 лет брака
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Супруги прожили в браке почти десятилетие
Украинский актер и кинорежиссер Ахтем Сеитаблаев, который в сентябре этого года выдал свою старшую дочь замуж, сообщил, что расстается с супругой, украинским продюсером Иванной Дядюрой после 10 лет отношений.
Об этом мужчина рассказал в программе "Звездный путь" на канале "Украина".
По словам Сеитаблаева, это эмоциональный и непростой момент в жизни каждого человека, особенно если к этому имеют отношение и дети. "Никогда не можешь быть готовым, что заканчиваются чувства…", — сказал режиссер.
Знаменитость надеется, что с Иванной они останутся близкими друзьями и при необходимости будут друг другу помогать.
"Мы с Иванной действительно сделали многое, начиная с телевизионных фильмов, заканчивая "Хайтармой" и "Киборгом". Сотрудничество тоже добавило, скажем, к кейсу свои рычаги", — поделился режиссер.
О личной жизни Ахтема Сеитаблаева известно мало. От первой жены у актера есть трое детей: дочери Назлы (11.01.1995) и Сафие (16.12.2009), и сын Селим. У Дядюры есть сын Иван. Пара поженилась в 2013 году. Церемония проходила в Судаке в кругу близких.
Ранее "Телеграф" сообщал, что оккупированном Россией Крыму ушла из жизни мама Ахтема Сеитаблаева — Субие Налбантовой.
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