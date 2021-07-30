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Нет возможности попрощаться: в Крыму умерла мама Ахтема Сеитаблаева

Нет возможности попрощаться: в Крыму умерла мама Ахтема Сеитаблаева
07:53 Сегодня Телеграф Сrimeantatars.club

В четверг, 29 июля, перестало биться сердце Субие Налбантовой - писательницы, педагога, актрисы, певицы, телеведущей. Именно в таком качестве она знакома многим жителям Крыма и особенно его крымскотатарскому населению, увы, развеянного за годы российско-украинской войны по стране и миру.

"Мама... нет сил сказать Прощай... до Встречи... люблю, люблю, люблю" – такими словами на крымскотатарском и украинском языках сопроводил в Фейсбуке свою фотографию с мамой в обнимку ее сын, известный актер, сценарист, режиссер Ахтем Сеитаблаев.

Ахтем Сеитаблаев

(Фото: Facebook)

Об этом также на своей страничке в соцсети написала историк, автор и ведущая программы «Тарих седасы» («Голос истории») на телеканале ATR Гульнара Бекирова, которая была историческим консультантом фильма Сеитаблаева "Хайтарма".

Умерла мать Ахтема Сеитаблаева

(Фото: Facebook)

"Печальная новость пришла из Крыма. Умерла Субие апте НАЛБАНТОВА - актриса, телеведущая, добрая, милая, очаровательная женщина, мама прекрасных детей. Слова соболезнования и поддержки ее детям Akhtem Shevket Oglu Seit-Abla и Эльзара Сейтаблаева".  

Родилась Субие Налбантова (Налбандова) в 1938 году. А в мае печально известного 1944-го их семья, как и остальные крымскотатарские семьи, также подверглась депортации. Несколько лет они прожили в Марийской автономной республике, а в 1955-м переехали в Таджикистан. Возвращаться на родину предков, напомним, советская власть крымским татарам не разрешала. Зато судьба щедро одарила ее талантами. Сначала девушка посещала кружок, который создал ее брат, будущий композитор Эдем Налбандов (в дальнейшем - заслуженный деятель культуры Узбекистана, заслуженный деятель искусств Украины). А затем училась в Ленинабадском музучилище и Ташкентском театральном институте.

Субие Налбантова

(Фото: Facebook)

Только в 1990 году члены семьи смогли вернуться в Крым. Поначалу Субие-ханум преподавала вокал и сценическую речь в Крымском училище культуры, а затем, работая в крымскотатарской редакции ГТРК "Крым", с единомышленниками создала первую в истории крымскотатарской культуры детскую телевизионную программу – "Мерабанъыз, балалар". Это было прорывом к детской аудитории, получившей возможность с юных лет познавать родной язык и обогащаться крымскотатарской культурой. Это вклад невозможно переоценить.

Субие ханум

(Фото: Facebook)

Талантливую актрису обожала детвора и уважали взрослые. Потому среди множества комментариев, выражающих печаль, неудивительно встретить такие: " Моя первая любимая учительница по музыке", "Ушла из жизни любимица тысяч крымскотатарских детей, которые обучались родному языку благодаря программе с ее участием в качестве ведущей "Мерабанъыз, балалар". Прекрасная во всем: и душой, и внешней красотой. Скромная и умеющая увлечь зрителей профессионализмом и умением найти контакт со зрителем", "Да смилуется над ней Аллах и земля будет пухом".

Покойся с миром, Субие-ханум!

Субие

(Фото: Facebook)

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на экраны вышла спортивная драма "Пульс" в которой снялся Ахтем Сеитаблаев. 

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
Просмотры: 350

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Крым, Ахтем Сеитаблаев, Субие Налбантова.
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