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Спин-офф G.I.Joe и украинская спортивная драма "Пульс": главные кинопремьеры этой недели (видео)

Спин-офф G.I.Joe и украинская спортивная драма "Пульс": главные кинопремьеры этой недели (видео)
Обновлено 17:54 Сегодня Телеграф

Экранизация реальной истории украинской легкоатлетки Оксаны Ботурчук, перезапуск франшизы G.I.Joe "Бросок кобры", экшн, комедия с путешествиями во времени и не только - все это можно увидеть в кинотеатрах с 22 июля в Украине!

"Пульс"

Фильм повествует о молодой героине, украинской легкоатлетке Оксане. В результате страшной автокатастрофы девушка теряет зрение. Но сила воли, длительная реабилитация и изнурительные тренировки приводят ее к золотому триумфу на Паралимпиаде в Пекине.

В ролях: Наталия Бабенко, Виктория Левченко, Наталья Доля, Александр Кобзарь, Станислав Боклан, Лилия Ребрик, Ахтем Сеитаблаев, Роман Ясиновский, Максим Самчик, Сергей Лузановский и другие.

"Должен выйти очень мощным": представлен саундтрек к украинскому фильму "Пульс"

Режиссер - Сергей Чеботаренко.

"G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз" (Snake Eyes: G.I. Joe Origins)

История происхождения загадочного и смертоносного ниндзя Снейк Айза из серии фильмов "G.I. Joe: Бросок кобры", который всегда в черном и никогда не снимает свою маску.

В ролях: Генри Голдинг, Эндрю Кодзи, Урсула Корберо, Стивен Аллерик, Такэхиро Хира, Харука Абэ, Ико Уайс, Питер Менса, Самара Уивинг, Саймон Чин и другие.

Режиссер - Роберт Швентке.

Вышел финальный трейлер "Снейк Айз" с Генри Голдингом в главной роли (видео)

"Гости на вилле" (Villetta con ospiti)

Внезапная трагедия обрушивается на богатую семью, проживающую на вилле небольшого городка на севере Италии. Возникают противоречия, скрытые секреты и лицемерие.

В ролях: Марко Джаллини, Микела Ческон, Массимилиано Галло, Эрика Бланк, Кристина Флютур, Бебо Сторти и другие.

Режиссер - Ивано Де Маттео.

"Любовь, страсть, и стволы" (Die in a Gunfight)

Современная история "Ромео и Джульетты". Юные влюбленные Бен и Мэри мечтают воссоединиться и жить вместе, но в их отношения вмешивается прошлая месть между семьями.

В ролях: Александра Даддарио, Диего Бонета, Трэвис Фиммел, Джастин Чэтвин, Вэйд Аллен-Маркус, Эммануэль Шрики, Никола Коррейя-Дамуд, Джон Ралстон и другие.

Режиссер - Коллин Шиффли.

"Любовь по ту сторону" (Faraway Eyes)

Безработный актер попадает в аварию и его душа расстается с телом. На том свете ангел в образе красавицы в деловом костюме говорит ему, что в рай его не пустят, пока тот не полюбит. Герою предстоит выбрать свою любимую среди остальных призраков Нью-Йорка.

Культовая кукла-убийца из "Детских игр" возвращается: вышел тизер сериала "Чаки" (видео)

В ролях: Кристина Риччи, Нора Арнезедер, Джеки Крус, Дженни Берлин, Майкл Рисполи, Флоренция Лозаньо, Никки М. Джеймс, Габриэль Райан, Энди Карл, Элисса Миддлтон и другие.

Режиссер - Гарри Гринбергер.

"Короче говоря" (Long Story Short)

Главный герой обнаруживает, что делает прыжки во времени - каждые пару минут он перемещается в будущее на следующий год своей жизни. Парень пытается разобраться в происходящем, чтобы не потерять всю свою жизнь.

В ролях: Джош Лоусон, Ронни Чиэн, Рейф Сполл, Нони Хазлхерст, Дена Каплан, Зара Ньюман, Бенжамин Тейлор и другие.

Режиссер - Джош Лоусон.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля в 2021 году получил французский фильм "Титан".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 106

Все по теме:

Фильмы, Кино, Пульс, Трейлеры, Афиша кино, G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз, Гости на вилле, Любовь страсть и стволы, Любовь по ту сторону, Короче говоря.
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