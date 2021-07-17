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Культовая кукла-убийца из "Детских игр" возвращается: вышел тизер сериала "Чаки" (видео)

Культовая кукла-убийца из "Детских игр" возвращается: вышел тизер сериала "Чаки" (видео)
Обновлено 20:53 Сегодня Телеграф Фото: instagram Chucky

Хоррор-сериал о кукле убийце с маньяческими замашками, которая является одной из самых узнаваемых икон ужасов всех времен, был анонсирован еще в июле прошлого года. Сейчас проект приобрел дату своего выхода.

Премьера "Чаки" (Chucky) запланирована на 12 октября 2021 года, и сразу на двух каналах - USA network и SYFY.

Известно, что главным героем шоу стал 14-летний мальчик-гомосексуалист, недавно потерявший маму. Он молодой художник, создающий скульптуры из кукольных частей.

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SyFy представил на своем YouTube-канале первый тизер сериала, события которого развернутся во вселенной оригинальных фильмов.

Ранее сообщалось, что к озвучиванию Чаки и Тиффани вернутся Брэд Дуриф и Дженнифер Тилли. Режиссером стал создатель линейки о кукле-убийце Дон Манчини.

В фильме также сыграли: Закари Артур ("5-я волна"), Тео Брионес, Аливия Элин Линд, Бьоргвин Арнарсон ("Ученик экзорциста") и актеры полнометражных фильмов - Алекс Винсент, Кристин Элиз, Фиона Дуриф, дочь Брэда (Ника Пирс из "Культа Чаки").

Ранее "Телеграф" сообщал, что перезапуск сериала "Сплетницы" поставил рекорд по просмотрам на HBO Max.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 212

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Сериалы, Детские игры, Чаки.
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