Культовая кукла-убийца из "Детских игр" возвращается: вышел тизер сериала "Чаки" (видео)

Хоррор-сериал о кукле убийце с маньяческими замашками, которая является одной из самых узнаваемых икон ужасов всех времен, был анонсирован еще в июле прошлого года. Сейчас проект приобрел дату своего выхода.

Премьера "Чаки" (Chucky) запланирована на 12 октября 2021 года, и сразу на двух каналах - USA network и SYFY.

Известно, что главным героем шоу стал 14-летний мальчик-гомосексуалист, недавно потерявший маму. Он молодой художник, создающий скульптуры из кукольных частей.

SyFy представил на своем YouTube-канале первый тизер сериала, события которого развернутся во вселенной оригинальных фильмов.

Ранее сообщалось, что к озвучиванию Чаки и Тиффани вернутся Брэд Дуриф и Дженнифер Тилли. Режиссером стал создатель линейки о кукле-убийце Дон Манчини.

In the makeup trailer with @RealDonMancini and Sid Armour. #chuckyseries pic.twitter.com/mzWfjzH8SP

— Jennifer Tilly (@JenniferTilly) July 12, 2021