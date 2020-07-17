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"Чаки" возвращается: анонсировали премьеру хоррор-сериала (Видео)

"Чаки" возвращается: анонсировали премьеру хоррор-сериала (Видео)
Обновлено 21:36 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Дон Манчини, автор сценария всех фильмов о кукле-убийце Чаки, обнародовал тизер предстоящего хоррор-сериала "Чаки", для которого он же написал сценарий.

Премьера хоррор-сериала о кукле убийце Чаки, события которого развернутся во вселенной оригинальных фильмов, состоится в 2021 году сразу на двух каналах - USA network и SYFY.

"Это слишком великое зло, чтобы быть в одной сети. Ждите в 2021 году в USA network и SYFY", - говорится в описании к тизеру.

Брэд Дуриф и Дженнифер Тилли вновь вернутся к озвучиванию Чаки и Тиффани. По слухам, и другие актеры из предыдущих фильмов могут появиться в сериале.

По словам Дона Манчини, миссия авторов состояла в том, чтобы сохранить дух оригинальной картины.

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История куклы-убийцы Чаки снимается на протяжении 30 лет и она не теряет своей популярности в XXI веке.

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Все по теме:

Хоррор, Тизер, Чаки.

Автор:

Телеграф
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