"Чаки" возвращается: анонсировали премьеру хоррор-сериала (Видео)

Дон Манчини, автор сценария всех фильмов о кукле-убийце Чаки, обнародовал тизер предстоящего хоррор-сериала "Чаки", для которого он же написал сценарий.

Премьера хоррор-сериала о кукле убийце Чаки, события которого развернутся во вселенной оригинальных фильмов, состоится в 2021 году сразу на двух каналах - USA network и SYFY.

"Это слишком великое зло, чтобы быть в одной сети. Ждите в 2021 году в USA network и SYFY", - говорится в описании к тизеру.

Брэд Дуриф и Дженнифер Тилли вновь вернутся к озвучиванию Чаки и Тиффани. По слухам, и другие актеры из предыдущих фильмов могут появиться в сериале.

По словам Дона Манчини, миссия авторов состояла в том, чтобы сохранить дух оригинальной картины.

История куклы-убийцы Чаки снимается на протяжении 30 лет и она не теряет своей популярности в XXI веке.