Режиссер "Константина" о сиквеле с Киану Ривзом: Мы все этого хотели бы

Постановщик фильма Френсис Лоуренс в честь 15-летия фильма "Константин" дал интервью сайту Slash Film, в котором рассказал о желании снять продолжение картины с Киану Ривзом в главной роли.

"Думаю, мы все хотели бы снять сиквел. Первый фильм оказался достаточно успешным, так что мы хотели сделать продолжение ответственно и с еще большим акцентом на рейтинге "R" (лица, не достигшие 17-летнего возраста, допускаются к просмотру только в сопровождении взрослых, - ред.). Под ответственно я подразумеваю картину, которая которая обойдется дешевле первой части - изначально мы планировали сделать её с рейтингом PG-13 (не желателен к просмотру детям до 13 лет, - ред.)", - отметил Лоуренс.

Режиссер признался, что некоторое время даже велась разработка сюжета сиквела. Лоуренс также добавил, что ему нравилась первая часть из-за личной истории известного экзорциста и ему бы не хотелось, чтобы возможное продолжение превратилось в очерендное супергеройское кино.

Постановщику хотелось бы продолжить развивать вариант с личной историей и он даже говорил на эту тему с актером Киану Ривзом и продюсером Акивой Голдсманом. Однако, по его словам, будущее фильма все равно было под вопросом из-за трудностей с получением прав на экранизацию.

"У нас сейчас нет этого персонажа в сериалах и фильмах, и это разочаровывает. Мы думали об этом. И это своего рода безумие - ведь у нас есть Киану, который с радостью готов сняться в следующем "Константине", и есть мы, желающие его снять, но люди такие: "нет, у нас есть другие планы". В будущем будем видно", - подытожил Лоуренс.

Лента "Константин: Повелитель тьмы" вышел в 2005 году. Его сюжет основан на серии комиксов Hellblazer. Фильм, при бюджете в 100 миллионов долларов, смог собрать в прокате 230 миллионов.

В 2014 по мотивам комиксов вышел сериал от NBC с Мэттом Райаном в главной роли. Он получил смешанные оценки и закрылся после первого сезона.