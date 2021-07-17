Netflix приостановил съемки второго сезона сериала "Бриджертоны"

Съемки второго сериала от Netflix "Бриджертоны" были приостановлены после того, как у одного из членов съемочной группы был обнаружен положительный результат на Covid-19. Все актеры и остальная съемочная группа также прошли тестирование на коронавирус.

Создатели сериала обеспокоены сложившейся ситуацией, и они делают все возможное, чтобы обезопасить съемочную группу и предотвратить вспышку ковида. Также, еще одной "головной болью" для продюсеров является поиск новых актеров для замены.

Помимо этого, в Netflix переживают и за судьбу еще одного популярного сериала - "Корона".

Отметитм, что "Бриджертоны" - самый популярный сериал Netflix за всю историю сервиса. С момента его выхода на экраны его посмотрели 82 млн семей по всему миру.

Сериал основан на серии романов писательницы Джулии Куинн "Бриджертоны", и каждый новый сезон предполагает раскрытие одного из членов этого семейства. В первом сезоне показали историю старшей дочери из Бриджертонов - Дафны и герцогом Гастингским Саймоном.

Известно, что "Бриджертоны" были продлены на второй, третий и четвертый сезоны. Во втором сезоне внимание будет сосредоточено на брате Дафны Энтони Бриджертоне, который отправится на охоту за подходящей невестой.

Дата выхода пока неизвестна.

Ранее, "Телеграф" писал, что к актерскому составу сериала "Ведьмак 2" присоединились актеры из "Бриджертона".