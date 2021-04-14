"Автору придется больше купить чернил": сериал "Бриджертоны" получил продолжение

25 декабря 2020 года на стримминговом сервисе Netflix состоялась премьера сериала "Бриджертоны", который сразу же заполонил сердца зрителей.

Сюжет первого сезона сосредоточен на Дафне Бриджертон, которая заключает соглашение с графом Гастингсом. Тот должен стать ее кавалером, чтобы у Дафны было больше шансов найти себе перспективного жениха. В то же время это соглашение полезно и самому графу, ведь он избежит внимания остальных девушек.

Не успели создатели сериала сообщить о второй части, как Netflix объявил, что проект продолжат еще на 3 и 4 сезон.

Заявление появилось в твиттере "Бриджертоны".

"Этому автору придется больше купить чернил", – написали в сообщении авторы сериала.

Dearest readers, this author brings a most exciting announcement... pic.twitter.com/sV0QiYcn8z — Bridgerton (@bridgerton) April 13, 2021

Ранее, "Телеграф" писал, что к актерскому составу сериала "Ведьмак 2" присоединились актеры из "Бриджертона".