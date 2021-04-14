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"Автору придется больше купить чернил": сериал "Бриджертоны" получил продолжение

"Автору придется больше купить чернил": сериал "Бриджертоны" получил продолжение
Обновлено 12:56 Сегодня Телеграф Фото: twitter

25 декабря 2020 года на стримминговом сервисе Netflix состоялась премьера сериала "Бриджертоны", который сразу же заполонил сердца зрителей.

Сюжет первого сезона сосредоточен на Дафне Бриджертон, которая заключает соглашение с графом Гастингсом. Тот должен стать ее кавалером, чтобы у Дафны было больше шансов найти себе перспективного жениха. В то же время это соглашение полезно и самому графу, ведь он избежит внимания остальных девушек

Не успели создатели сериала сообщить о второй части, как Netflix объявил, что проект продолжат еще на 3 и 4 сезон.

Заявление появилось в твиттере "Бриджертоны".

"Этому автору придется больше купить чернил", – написали в сообщении авторы сериала.

Ранее, "Телеграф" писал, что к актерскому составу сериала "Ведьмак 2" присоединились актеры из "Бриджертона".

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 110

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Сериал, Netflix, Бриджертоны.
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