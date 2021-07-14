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Продолжение "Сплетницы" стало самым популярным сериалом на HBO Max

Продолжение "Сплетницы" стало самым популярным сериалом на HBO Max
10:05 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Перезапуск популярного сериала "Сплетница", который вышел на стриминговом сервисе HBO Max 8 июля, активно набирает популярность и  уже ставит рекорды по просмотрам. 

За первые дни, когда сериал стал доступен к просмотру, его посмотрело в 555 тысячах домохозяйств.

Также, помимо статистики HBO Max, Сплетница  захватила и Твиттер в день премьеры, заняв первое место по популярности. А в TikTok сериал собрал около 15 миллиардов просмотров различных роликов, которые были созданы о сериале.

Напомним, что новый сезон расскажет о событиях спустя 9 лет после оригинального сериала. Перезапуск "Сплетницы" расскажет о новом поколении молодой элиты Нью-Йорка, учащихся в частной школе Констанс Биллард.

Ранее, "Телеграф" писал, об актерах, которые сыграют в новом сезоне сериала "Сплетница".

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 454

Все по теме:

Рекорд, Кино, Сериал, HBO, Сплетница, HBO Max.
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