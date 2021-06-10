"Совершенно новое поколение": HBO представил трейлер перезапуска "Сплетницы"

Стриминговый сервис HBO Max активно готовит к выпуску перезапуск популярного американского сериала "Сплетница", который расскажет о событиях спустя 9 лет после закрытия оригинального сериала.
Новый сезон будет состоять из 9-10 серий, премьера которых запланирована на 8 июля 2021 года.
10 июня на ютуб-канале HBO Max появился дебютный трейлер перезапуска, который раскрывает первые детали обновленного сериала.
В центре новой истории - новое поколение молодой элиты Нью-Йорка, которое берет под свой контроль частную школу Констанс Биллард, и известный блогер снова становится источником номер один в скандальной жизни учебного заведения.
Актеры, которые сыграют в новом сезоне сериала "Сплетница":
Эмили Элин Линд
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Уитни Пик
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Джейсон Готей
Джонатан Фернандес
Эли Браун
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Тави Гевинсон
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Томас Доэрти
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Адам Чанлер-Берат
Зион Морено
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Ранее, "Телеграф" писал о самых ярких новых сериалах, которые выйдут в июне-2021.