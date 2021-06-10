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"Совершенно новое поколение": HBO представил трейлер перезапуска "Сплетницы"

"Совершенно новое поколение": HBO представил трейлер перезапуска "Сплетницы"
09:58 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Стриминговый сервис HBO Max активно готовит к выпуску перезапуск популярного американского сериала "Сплетница", который расскажет о событиях спустя 9 лет после закрытия оригинального сериала. 

Новый сезон будет состоять из 9-10 серий, премьера которых запланирована на 8 июля 2021 года.

10 июня на ютуб-канале HBO Max появился дебютный трейлер перезапуска, который раскрывает первые детали обновленного сериала. 

В центре новой истории - новое поколение молодой элиты Нью-Йорка, которое берет под свой контроль частную школу Констанс Биллард, и известный блогер снова становится источником номер один в скандальной жизни учебного заведения. 

Актеры, которые сыграют в новом сезоне сериала "Сплетница":

Эмили Элин Линд

 
 
 
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Уитни Пик

 
 
 
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Джейсон Готей

Джонатан Фернандес

Эли Браун

 
 
 
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Тави Гевинсон

 
 
 
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Публикация от Gossip Girl (@gossipgirl)

Томас Доэрти

 
 
 
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Адам Чанлер-Берат

Зион Морено

 
 
 
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Публикация от Gossip Girl (@gossipgirl)

Ранее, "Телеграф" писал о самых ярких новых сериалах, которые выйдут в июне-2021.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 266

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Кино, Сериал, HBO, Сплетница.
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