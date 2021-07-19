Вышел финальный трейлер "Снейк Айз" с Генри Голдингом в главной роли (видео)

В понедельник, 19 июля, кинокомпания Paramount Pictures опубликовала финальный трейлер фильма "G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз", в котором главную роль исполнил англо-малайзийский актер Генри Голдинг ("Безумно богатые азиаты", "Простая просьба", "Джентльмены").

Ролик был размещен на официальном YouTube-канале киностудии.

Фильм рассказывает об одиночке, которого принимают в древний японский клан под названием Арашикаге после спасения жизни их наследника. По прибытии в Японию Арашикаге обучают Снейк Айза путям воина-ниндзя, а также обеспечивают его тем, о чем он так мечтал - домом. Но когда тайны из его прошлого будут раскрыты, честь и преданность воина будут проверены на прочность, даже если это означает потерю доверия самых близких ему людей.

В фильме также снимались Эндрю Кодзи (Сторм Шэдоу), Ико Ювайс (Хард Мастер), Урсула Корберо (Баронесса), Самара Уивинг (Скарлет), Питер Менса, Харука Абе, Такехиро Хира, Стивен Аллерик.

View this post on Instagram A post shared by Snake Eyes (@snakeeyesmovie)

Премьера фильма намечена на 23 июля 2021 года.

Ранее был представлен тизер "G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз", в котором показаны самые эпичные моменты фильма.

Напомним, что Paramount уже начала работу над следующим фильмом франшизы "Бросок кобры", который планируется выпустить после премьеры ленты с Генри Голдингом.