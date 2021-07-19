Вышел финальный трейлер "Снейк Айз" с Генри Голдингом в главной роли (видео)

В понедельник, 19 июля, кинокомпания Paramount Pictures опубликовала финальный трейлер фильма "G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз", в котором главную роль исполнил англо-малайзийский актер Генри Голдинг ("Безумно богатые азиаты", "Простая просьба", "Джентльмены").
Ролик был размещен на официальном YouTube-канале киностудии.
Фильм рассказывает об одиночке, которого принимают в древний японский клан под названием Арашикаге после спасения жизни их наследника. По прибытии в Японию Арашикаге обучают Снейк Айза путям воина-ниндзя, а также обеспечивают его тем, о чем он так мечтал - домом. Но когда тайны из его прошлого будут раскрыты, честь и преданность воина будут проверены на прочность, даже если это означает потерю доверия самых близких ему людей.
В фильме также снимались Эндрю Кодзи (Сторм Шэдоу), Ико Ювайс (Хард Мастер), Урсула Корберо (Баронесса), Самара Уивинг (Скарлет), Питер Менса, Харука Абе, Такехиро Хира, Стивен Аллерик.
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Премьера фильма намечена на 23 июля 2021 года.
Ранее был представлен тизер "G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз", в котором показаны самые эпичные моменты фильма.
Напомним, что Paramount уже начала работу над следующим фильмом франшизы "Бросок кобры", который планируется выпустить после премьеры ленты с Генри Голдингом.