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Вышел финальный трейлер "Снейк Айз" с Генри Голдингом в главной роли (видео)

Вышел финальный трейлер "Снейк Айз" с Генри Голдингом в главной роли (видео)
Обновлено 19:12 Сегодня Телеграф Фото: instagram gijoemovie

В понедельник, 19 июля, кинокомпания Paramount Pictures опубликовала финальный трейлер фильма "G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз", в котором главную роль исполнил англо-малайзийский актер Генри Голдинг ("Безумно богатые азиаты", "Простая просьба", "Джентльмены").

Ролик был размещен на официальном YouTube-канале киностудии.

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Фильм рассказывает об одиночке, которого принимают в древний японский клан под названием Арашикаге после спасения жизни их наследника. По прибытии в Японию Арашикаге обучают Снейк Айза путям воина-ниндзя, а также обеспечивают его тем, о чем он так мечтал - домом. Но когда тайны из его прошлого будут раскрыты, честь и преданность воина будут проверены на прочность, даже если это означает потерю доверия самых близких ему людей.

Снейк Айз

В фильме также снимались Эндрю Кодзи (Сторм Шэдоу), Ико Ювайс (Хард Мастер), Урсула Корберо (Баронесса), Самара Уивинг (Скарлет), Питер Менса, Харука Абе, Такехиро Хира, Стивен Аллерик.

 
 
 
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Премьера фильма намечена на 23 июля 2021 года.

Ранее был представлен тизер "G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз", в котором показаны самые эпичные моменты фильма.

Напомним, что Paramount уже начала работу над следующим фильмом франшизы "Бросок кобры", который планируется выпустить после премьеры ленты с Генри Голдингом.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 159

Все по теме:

Фильмы, Трейлеры, Paramount Pictures, Бросок кобры, Генри Голдинг, Снейк Айз.
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