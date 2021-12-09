Софію Стужук та колишнього чоловіка Саші Бо запідозрили у романі (фото, відео)

Блогерка вирушила до Івано-Франківська в гості до Пустовіта

Не встиг блогер Ігор Пустовіт оформити офіційне розлучення зі своєю ексдружина Сашею Бо, яка раніше потрапила у скандал із "Голодною тусою", як у його обіймах зʼявилась ще одна скандальна блогерка — Софія Стужук. Варто зазначити, що ексучасник "Холостячки" та друг Стужук Андрій Шатирко остаточно посварився з Софією, видаливши всі їхні спільні фото, як раз через її спілкування з Ігорем.

Після того випадку Софія більше не "світила" Пустовіта у себе у сторіс, а 8 грудня вирушила до нього в гості до Івано-Франківська. У мережі одразу поповзли чутки, що у пари роман.

На своїй сторінці у соцмережі Стужук вирішила заінтригувати своїх фанів новою поїздкою, запропонувавши їм вгадати, куди цього разу вона вирушає.

Проте її підписників, мабуть, уже не здивуєш, адже вони одразу зрозуміли куди прямує їхня улюблениця. На підтвердження відповіді одного з фолловерів, Софія опублікувала миле відео, на якому Пустовіт зустрічає її з аеропорту.

Ігор Пустовіт зустрічав Стужук зі смачними подарунками

Також Пустовіт купив Софії медове пиво, про яке, мабуть, вони домовлялися раніше

Згодом Софія поділилася знімками та відео з вечірки, на яку вона й отримала запрошення від Пустовіта. Зокрема, Стужук опублікувала спільний знімок з Ігорем та 18-річною блогеркою Юлією Вербою, яка раніше розповіла скільки заробляє в Інстаграм.

У результаті вечір закінчився романтичним "медляком" Пустовіта та Стужук. Зазначимо, що Ігор не соромився обіймати та притискатися до Софії, шепочучи їй щось на вушко.

"Гостини" Стужук у Пустовіта продовжилися вже в Буковелі, куди пара поїхала 9 грудня. Софія у сторіс показала, як вони гуляють лісом у етнопарку "Гуцул Ленд".

Саша Бо та Ігор Пустовіт: розлучення

Інформація про розлучення популярних українських блогерів Саші та Ігоря Пустовітів з’явилася цього літа. У п’ятирічному шлюбі у пари народилося двоє дітей.

В інтерв’ю Маші Єфросініної Саша Бо поскаржилася на розбіжності з чоловіком через те, що Саша заробляла більше грошей, ніж він. Вона також розповіла, що він бажав їй смерті від раку.

Пізніше Ігор Пустовіт дав інтерв’ю Славі Дьоміну, в якому розповів про булімію Сашка, про те, як вона його принижувала і нібито била їхніх спільних дітей.

Що відомо про особисте життя Софії Стужук

16 жовтня 2020 року від коронавірусу помер чоловік Софії Стужук — Дмитро, з яким блогер перебувала в процесі розлучення. Пара до останнього не вірила в коронавірус, про що відкрито писала у себе на сторінках у соцмережах. Однак якщо після позитивного тесту Дмитро "визнав", що таки ковід реальний, то Софія майже через місяць після смерті чоловіка заявила, що помер він не від коронавірусу.

Через пів року після смерті Дмитра, Софії почали приписувати стосунки з ексучасником "Холостячки" блогером Андрієм Шатирком, а потім вона засвітилася у компанії відомого футболіста. На початку грудня Стужук опинилася в обіймах зірки шоу "Топ модель по-українськи" та серіаліті "Київ вдень та вночі" Макса Сосновського.