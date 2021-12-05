Софія Стужук засвітилася в обіймах зірки "Топ-модель по-українськи" та "Києва вдень та вночі"

Блогерка провела вечір у компанії друзів, серед яких був Макс "Фізрук" Сосновський.

Популярна українська блогерка Софія Стужук, за якою в мережі стежить понад 5,7 млн підписників, продовжує інтригувати своїх шанувальників своїми любовними зв’язками. Спочатку їй приписували стосунки з ексучасником "Холостячки" блогером Андрієм Шатирком, потім вона засвітилася в компанії відомого футболіста, а пізніше почала проводити час із блогером Ігорем Пустовітом.

А тепер Стужук опинилася в обіймах зірки шоу "Топмодель по-українськи" та серіаліті "Київ вдень і вночі" Макса Сосновського, якого в мережі називають "Фізруком".

На своїй сторінці в Інстаграм Софія опублікувала кілька сторіс, на яких показала, як проводила вечір у компанії своїх друзів, серед яких був Фізрук.

Софія Стужук та Макс Сосновський

Хто такий Максим Сосновський

Максим Сосновський – учасник змішаного сезону шоу "Топмодель по-українськи", а також ведучий його бекстейджу у 2019 році та актор у серіаліті "Київ вдень і вночі". Відомий на прізвисько "Фізрук". З осені 2019 року у ютубі веде незвичайний проєкт "БринзяTV".

Хлопець родом із Могилів-Подільського. За освітою – вчитель фізкультури, від чого й отримав своє прізвисько.

Нагадаємо, що 16 жовтня 2020 року від коронавірусу помер чоловік Софії Стужук — Дмитро, з яким блогер перебувала в процесі розлучення. Пара до останнього не вірила в коронавірус, про що відкрито писала у себе на сторінках у соцмережах. Однак, якщо після позитивного тесту Дмитро "визнав", що таки ковід реальний, то Софія майже через місяць після смерті чоловіка заявила, що помер він не від коронавірусу.

Також "Телеграф" писав, що Софія Стужук нарвалася на критику за свій пост-присвяту покійному чоловікові Дмитру Стужуку в день його смерті. Блогерку звинуватили в лицемірстві, бо ввечері вона весело проводила час на дівич-вечорі.