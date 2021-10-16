Вчора відривалася в клубі, а сьогодні ллє сльози на камеру: Стужук своєрідно згадала про смерть чоловіка (фото, відео)

Дмитра Стужука не стало в жовтні минулого року

Рік тому у бізнесмена і блогера Дмитра Стужука була діагностована важка форма коронавирусу і його серце не витримало. У той час він уже півроку перебував в шлюборозлучному процесі з популярним блогером і матір’ю його трьох дітей Софією Стужук.

У суботу, 16 грудня, дівчина вирішила нагадати про річницю смерті екс-коханого і на своїй сторінці в Інстаграмі виклала пост, присвячений Дмитру.

"Вибач мене за все! Я відпускаю всі болі і образи і більше не тягну нічого за собою", — написала Стужук.

У сторіз Софія також розмістила 2-секундний ролик, в якому зазначила, що цієї ночі їй приснився сон, вона "прокинулася о 5 ранку і почала ридати".

Судячи з відео, які були викладені в соцмережу її подругами, вчора піздно ввечері Стужук весело проводила час, танцювала. Сама блогер, яка, зазвичай, всім ділиться зі своїми підписниками, вирішила промовчати про дівич-вечір.

У коментарях користувачі звинуватили Стужук в лицемірстві.

Нагадаємо, що раніше причиною розлучення з чоловіком, за словами Софії Стужук, була "біль", яка витіснила любов після п’яти років шлюбу. "Ні полагодити, ні виправити", — написала тоді блогер.

Після того, як спалахнув скандал в сім’ї блогерів Саші Бо і Ігоря Пустовіта, Стужук написала, що сама перебувала в абьюзивних відносинах. Чи говорила вона про свій шлюб з Дмитром — залишається невідомо.