На тлі відвертого інтерв’ю Саші Бо: Стужук висловилася про аб'юзивні відносини

Блогер розповіла, що "свій біль вона вже прожила"

Відомий блогер і мама трьох дітей Софія Стужук торкнулася теми абʼюзивних відносин після того, як її колега Саша Бо у відвертому інтерв’ю з Машею Єфросиніной розповіла про приниження свого чоловіка Ігоря Пустовіта.

Стужук, яка рік тому розлучалася з батьком своїх дітей, вже покійним блогером Дмитром Стужуком, підтримує всіх жінок, так чи інакше зіткнулися з абьюз.

"Як ніхто інший знаю, яка це біль, коли вона заподіюється тим, кого любиш або любив. Так виходить, що за красивою картинкою (хоч в інстаграмі, хоч в реальності) частенько криється і ще щось… не найприємніше", — написала блогер в Інстаграмі.

Дівчина закликає не боятися йти від людини тільки через страх. За словами Софії, вона як ніхто інший знає, як вступити в стосунки "звичайнісінькою дівчинкою "ніким", рости в них і потім чути від того, з ким ти намагалася рости пліч-о-пліч, що це все не твоя заслуга і ти як була ніким, так і залишилася… а якщо хочеш піти — то і йди ніким".

Блогер зазначила, що вже настали ті часи, де жінки готові підтримувати жінок, і де більше не потрібно мовчати.

Софія Стужук

Раніше Софія Стужук розповіла, що причиною розлучення з чоловіком Дмитром стала біль, яка витіснила любов після п’яти років шлюбу.