Успішний блогер і батько трьох дітей: хто такий Дмитро Стужук і чому він помер

Про смерть Дмитра в Інстаграме повідомила його дружина - 25-річна Софія Стужук.
"Діми більше немає з нами. Його серце не витримало", - написала блогер і мати трьох дітей в пості.
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Відомо, що кілька днів Дмитро перебував на домашньому лікуванні, а 15 жовтня перестав виходити на зв'язок. Його відвезли в лікарню, він потрапив в реанімацію, де і помер. Раніше Софія повідомляла, що її чоловік пережив клінічну смерть і він перебував у вкрай важкому стані.
Ще вчора Дмитро Стужук публікував на своїй сторінці в Інстаграме повідомлення про хід хвороби і показав фото, на якому дихає за допомогою кисневої маски.
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КОРОНАВИРУС «COVID», ДЕНЬ 8 ⠀ Как вы все знаете из историй, я болею корлнавирусом. Сегодня, вернувшись домой, первый раз появился энтузиазм хотя бы что-то написать. Хочу поделиться, как я заболел и убедительно предостеречь всех: я тоже думал, что нет никакого ковида, и это все относительно. Пока сам не заболел. COVID-19 БОЛЕЗНЬ НЕ ЭФЕМЕРНАЯ! И тяжелая. Но обо всем по порядку. ⠀ Как это было? Плохо мне стало на второй день в Турции. Я проснулся среди ночи от того, что у меня отекла шея и было тяжело дышать. При этом немного побаливал живот. ⠀ На следующий день начал появляться кашель, но температуры никакой не было. Особых симптомов болезни тоже не было, поэтому я подумал, что это могут быть последствия после занятия спортом, смены климата и питания ну и плюс сон под кондиционером. ⠀ После возвращения из Турции я сразу же пошел сдавать разные анализы, делать УЗИ и на всякий случай решил пройти тест на COVID. Он оказался положительным ⠀ На следующий день я поехал делать КТ. Мне назначили лечение и стали настаивать на госпитализации. Это отдельная история, потому что сейчас там идут ремонтные работы, больница полностью набита людьми, некоторые из них живут в коридоре Питания никакого нет, бумаги нет, столовых приборов тоже нет! Меня никто об этом не предупреждал. Медицине в нашей стране будет посвящён отдельный пост — что уж там, она это заслужила. ⠀ ПРО ЛЕЧЕНИЕ. Мне назначили курс лечения и сказали, что нужно его продолжать. Дали кислородный аппарат для дыхания, так как у меня низкий уровень кислорода (хотя я считаю, критическим он считается после 90, у меня же 94-96 это вполне позволительно для лечения дома, врач в приемной мне сказал тоже самое). ⠀ Учитывая все эти факторы, я принимаю решение, что мне будет удобней и комфортней находиться на дистанционной опеке у себя дома, где у меня есть все условия для нормального лечения. В конце концов я всегда могу обратиться в нужные службы. Та и дома, как говорится, и стены лечат ⠀ Мое состояние стабильное.
Відзначимо, що Дмитро Стужук відомий як успішний український блогер.
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МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ДИСЦИПЛИНЕ И НАСТОЙЧИВОСТИ. Ярче всего это прослеживается в спорте ⠀ Кроме того, спорт — это всегда перезагрузка. Обнуляет лишние эмоции, улучшает кровообращение, дает заряд эндорфинов, появляется лёгкость — в общем, обновляются все ресурсы организма. ⠀ Но важна дисциплина исполнения. Без системы и напора результата не будет. ⠀ Говорят, нужно потратить 10 000 часов на какое-то дело, чтобы добиться в нем успеха. Так вот я уверен, что мало просто много заниматься: важно это делать регулярно. Если вы будете ходить в зал раз в 2 недели — это не будет иметь смысла. ⠀ И это правило работает во всех сферах жизни. Не только в спортзале. Дисциплина и упорство. Когда делаешь через силу, когда иногда лень, не хочется, или думаешь забить вообще и не продолжать. ⠀ Дисциплина побеждает талант ⠀ Согласны? ⠀ Всех крепко
На його сторінку в Інстаграм підписано 1 мільйон користувачів. Крім спорту чоловік займався також продажем одягу, рекламував духи і вів популярний чоловічий блог.
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Понад п'ять років жив у шлюбі з 25-річною Софією Стужук, яка має 5 мільйонів передплатників у соцмережі. У 2020 році пара розлучилася. Зараз Софія виховує трьох спільних дітей.
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Зазначимо, Софія Стужук виступає проти вакцинації, і раніше активно говорила про те, що коронавірус це вигадка. Також вона проти пологів у лікарні. Двох дочок жінка народила в домашніх умовах.