Успішний блогер і батько трьох дітей: хто такий Дмитро Стужук і чому він помер

У п'ятницю, 16 жовтня, в Києві помер відомий український блогер Дмитро Стужук. Раніше чоловіка госпіталізували через важку форму коронавіруса.

Про смерть Дмитра в Інстаграме повідомила його дружина - 25-річна Софія Стужук.

"Діми більше немає з нами. Його серце не витримало", - написала блогер і мати трьох дітей в пості.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk) 16 Окт 2020 в 3:32 PDT

Відомо, що кілька днів Дмитро перебував на домашньому лікуванні, а 15 жовтня перестав виходити на зв'язок. Його відвезли в лікарню, він потрапив в реанімацію, де і помер. Раніше Софія повідомляла, що її чоловік пережив клінічну смерть і він перебував у вкрай важкому стані.

Ще вчора Дмитро Стужук публікував на своїй сторінці в Інстаграме повідомлення про хід хвороби і показав фото, на якому дихає за допомогою кисневої маски.

Відзначимо, що Дмитро Стужук відомий як успішний український блогер.

На його сторінку в Інстаграм підписано 1 мільйон користувачів. Крім спорту чоловік займався також продажем одягу, рекламував духи і вів популярний чоловічий блог.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dima Stuzhuk (@stuzhuk_dmitriy) 11 Авг 2020 в 2:07 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dima Stuzhuk (@stuzhuk_dmitriy) 5 Сен 2020 в 2:27 PDT

Понад п'ять років жив у шлюбі з 25-річною Софією Стужук, яка має 5 мільйонів передплатників у соцмережі. У 2020 році пара розлучилася. Зараз Софія виховує трьох спільних дітей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dima Stuzhuk (@stuzhuk_dmitriy) 4 Авг 2020 в 10:21 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dima Stuzhuk (@stuzhuk_dmitriy) 10 Май 2020 в 11:46 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dima Stuzhuk (@stuzhuk_dmitriy) 18 Апр 2020 в 11:53 PDT

Зазначимо, Софія Стужук виступає проти вакцинації, і раніше активно говорила про те, що коронавірус це вигадка. Також вона проти пологів у лікарні. Двох дочок жінка народила в домашніх умовах.