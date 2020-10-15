"Виглядаю жахливо ..." захрипла Христина Асмус розговорилася про "колосальні втрати" від коронавірусу

Артистка не стала показувати шанувальникам своє обличчя, - за її словами, виглядає вона погано через хворобу.

Відома російська актриса Христина Асмус, у якій діагностували коронавірус, назвала переклад на карантин великою втратою для театру.

Про це вона 15 жовтня висловилася в сторіз на своїй сторінці в Інстаграм.

"Себе не покажу, виглядаю я жахливо ... Сьогодні вночі знову була висока температура, і як же я втомилася. П'ятий день температура не знижується", - сказала Христина.

Замість свого обличчя вона зняла на відео сад, який видно з вікна, а по голосу чути, що 32-річна актриса сильно охрипла.

"Ми сьогодні ще повинні були спектакль в театрі грати, і взагалі багато вистав у найближчі три тижні, але театр пішов на карантин, закрився. Яка ж колосальна втрата для театру, але за законом так треба, і турбота про глядачів і співробітників ... ", - додала вона.

За її словами, серед артистів є ще хворі.

"Панове, пам'ятайте, що вірус нікуди не подівся. Дотримуйтесь всі запобіжні заходи та бережіть себе", - резюмувала Асмус.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Христині Асмус двічі доводилося викликати "швидку" через погане самопочуття у зв'язку з коронавірусом.