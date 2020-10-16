"Пів року, як ми вже не разом": Софія Стужук зі сльозами розповіла про розлучення з покійним чоловіком

Жінка поки не може прийняти факт, що Дмитро Стужук помер, і говорити про його похорони.

Популярна українська блогер Софія Стужук зі сльозами на очах висловилася про розлучення з чоловіком Дмитром, який помер від ускладнень коронавірусу.

У своєму Інстаграм вона опублікувала багато сторіз по цій темі.

На багатьох з них Стужук плаче, кажучи, що вже займається питанням похорону, але ще не готова коментувати ситуацію перед публікою:

Жінка розповіла, що Дмитро протягом шести років був вагомою частиною її життя, став батьком трьох її дітей, хоча відносини між ними і не склалося.

"Завтра (17 жовтня, - ред.) Як раз буде рівно півроку, як ми вже не разом. Багато що пропрацював і забулося. Залишилися тільки теплі спогади, троє прекрасних діток і дуже цінний досвід за плечима", - написала Софія.

"Господи, це так жахливо і боляче усвідомлювати, що людину більше немає", - додала блогер.

Раніше "Телеграф" писав, що в мережі знайшли фото Дмитра Стужука, яке назвали пророчим в контексті його смерті