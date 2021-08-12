Стужук ответила, почему рассталась с мужем, умершим от COVID-19

16 октября 2020 года не стало украинского предпринимателя и успешного блогера Дмитрия Стужука. У мужчины была диагностирована тяжелая форма коронавируса и его сердце не выдержало. В то время он уже полгода находился в бракоразводном процессе с известным блогером и матерью его троих детей Софией Стужук.

Сейчас, когда с момента смерти Дмитрия прошло уже более 8 месяцев, 26-летняя София решила вновь высказаться о причине расставания с отцом своих прекрасных детей в сториз Инстаграма.

"В отношениях уже было столько боли, что не было места любви. Ни починить, ни исправить", - написала блогер.

Недавно Стужук вернулась домой после отдыха на Мальдивах, где проводила романтические встречи с нидерландским футболистом Акселем Вайц. Напомним, что Софье приписывают роман с блогером и экс-участником "Холостячки" Андреем Шатырко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на странице покойного Дмитрия Стужука нашли пророческое фото.