Вышел первый тизер нового сезона "Холостячки" (видео)

Появился первый тизер нового сезона романтического реалити "Холостячка". Главной героиней шоу станет украинская певица Злата Огневич.

Видео опубликовано на ютуб-канале проекта.

В ролике холостячка Злата Огневич в роскошном платье проходит через полутемную комнату и выходит во двор дома, украшенного множеством цветов. Девушка танцует на автомобиле, а в конце ролика уезжает на нем вместе с мужчиной. Примечательно, что песню к тизеру "Холостячки" Огневич исполнила сама.

Новый сезон "Холостячки" выйдет на экраны этой осенью.

"Холостячка" со Златой Огневич: что известно

О том, что украинская певица Злата Огневич стала новой героиней реалити-шоу "Холостячка" стало известно в апреле. 35-летняя исполнительница надеется встретить на проекте мужчину своей мечты, который примет ее музыкальную карьеру.

Артистка уже делится с поклонниками секретами отношений. Например, недавно она рассказала, чего не стоит делать на первом свидании.

Героиней первого сезона проекта "Холостячка" была Ксения Мишина. Победителем проекта стал Александр Эллерт. Месяц назад Мишина сделала заявление на своей официальной странице в Инстаграме, что с Александром Эллертом они больше не пара.