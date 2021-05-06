"Холостячка" Злата Огневич показала, как выглядела в детстве: "Стайл просто огонь" (фото)

Украинская певица Злата Огневич, которая стала героиней второго сезона популярного проекта "Холостячка", решила немного пооткровенничать со своими подписчиками.

В сториз соцсети Инстаграм 35-летняя исполнительница ответила на запрос фанатов показать снимок со школьного выпускного. В свою очередь Злата разместила фото выпускного из младшего класса.

"Смотрю на фото и думаю, что стайл здесь просто огонь", - пошутила звезда, которая сниматься в роскошных образах.

Напомним, певица родилась в российском Мурманске, а позже с семьей проживала в Ленинграде и Минске. С пятилетнего возраста участница песенного конкурса "Евровидение-2013" жила в Судаке, Крым.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Злата Огневич исполнила пасхальное песнопение вместе с другими украинскими музыкантами.