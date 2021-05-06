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"Ведет себя с девочками отстраненно": Розали рассказала о мужчине с "Холостяка"

"Ведет себя с девочками отстраненно": Розали рассказала о мужчине с "Холостяка"
Обновлено 16:56 Сегодня Телеграф Фото: instagram Розали Номбре

В пятницу, 7 мая, состоится 10 выпуск популярного в Украине реалити-шоу "Холостяк".

Накануне очередного эфира одна из девушек проекта, певица и модель Розали Номбре, рассказала поклонникам, как ведет себя с участницами бессменный ведущий "Холостяка" Григорий Решетник. 23-летняя девушка поделилась общим фото с известным мужчиной.

"Во время просмотров предыдущего сезона Холостяка мне казалось, что Гриша ведёт себя с девочками отстранённо - всё-таки такой известный ведущий, а тут такие простые мы. Но после самолёта в Египет и встреч после я поняла, что Гриша очень участливый и приятный собеседник", - отметила Розали в новом посте.

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Напомним, что на проекте 11 сезона "Холостяка" осталось всего 4 участницы. В новом выпуске холостяк Михаил Заливако будет знакомиться с родителями и близкими людьми девушек.

Смотрите 10 выпуск 11 сезона шоу "Холостяк" на телеканале "СТБ" в пятницу, 7 мая, в 19:00 по Киеву. Не пропустите! "Телеграф" будет следить за новыми выпусками популярного проекта.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на девятой неделе 11 сезона шоу "Холостяк" покинула одна из фавориток проекта - Юлия "Зайка" Бельченко. Позже экс-участница прокомментировала свой вылет в Инстаграме.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 212

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Шоу, Холостяк, Григорий Решетник, Розали Номбре.
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