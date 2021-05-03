"Танцующие Решетники": ведущий "Холостяка" зажег с супругой на Мальдивах (видео)

Бессменный ведущий популярного реалити-шоу "Холостяк" на телеканале "СТБ" Григорий Решетник вместе со всей семьей проводит отпуск в излюбленном месте практически всех звезд - на Мальдивах. Напомним, что только осенью прошлого года телеведущий стал отцом в третий раз.

На своей страничке в Инстаграме Решетник активно делится семейными фото и видео с отдыха, сделанные на фоне лазурного Индийского океана. В понедельник, 3 мая, телеведущий опубликовал ролик, в котором он вместе с женой Кристиной танцует возле бассейна.

"Мы не могли отказаться от этой традиции - наш четвертый танец на Мальдивах. Надеюсь, вы ждали его", - подписал видео Григорий.

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А мы вспомним, какими танцами нас радовали супруги Решетников предыдущие годы.

2018 год:

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2019 год:

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2020 год:

View this post on Instagram A post shared by Григорій Решетнік • RG (@grisha_reshetnik)

Ранее Кристина Решетникова поделилась милыми фотографиями младшего сына Саши.