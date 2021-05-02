"Христос Воскресе!" Иракли Макацария отметил Пасху вместе со своей девушкой

Главный герой шестого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", телеведущий, тренер Иракли Макацария в начале апреля ошарашил своих поклонниц новостью о том, что он уже не холостяк.

"Украинский" грузин показал на своей странице в Инстаграм показал свою возлюбленную - длинноногою брюнетку Лизу. Девушка тоже грузинка, которая почти вдвое младше Иракли.

В 2021 году на 2 мая выпал светлый праздник - Пасха. И в этом году Макацария отметил его со своей спутницей. Совместные снимки пара разместила на своих страницах в соцсетях. Иракли и Лиза позируют на фоне веток вербы, украшенной пасхальными яйцами и делают вид, что бьются крашенками.

"Христос Воскресе"! - на грузинском подписали снимки Лиза и Иракли.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irakli Makatsaria (@maqatsa)

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Ранее, "Телеграф" писал, что Леся Никитюк показала, как отмечает Пасху. Телеведущая отправилась на праздник к своим родным.