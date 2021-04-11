Ну все, больше не холостяк: Иракли Макацария расстроил фанаток (фото)

Главный герой шестого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", телеведущий, тренер Иракли Макацария долгое время не давал украинским красавицам покоя. Красивый, успешный, да еще и холостой грузин каждым своим появлением на телеэкране продолжал влюблять в себя девушек.

Однако оказывается, что сердце "украинского" грузина не одиноко и Иракли наконец-то показал красавицу, которая его покорила.

На своей странице в Инстаграм Макацария опубликовал снимок, на котором предстал в обнимку с длинноногой брюнеткой. Пара с нежностью смотрит друг на друга и мило улыбается.

"Любовь всей моей жизни!", - подписал фото шоумен.

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Избранницу Иракли зовут - Лиза Чичуа. Она тоже грузинка. Девушка практически вдвое младше Макацарии - ему 36, а ей 19. На своей странице в соцсети она также поделилась снимком с возлюбленным.

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Телеграмм-канал "Культурная Прачечная" сообщает, что девушка - выпускница Тбилисского государственного медицинского университета. Также помимо работы врачом, Лиза участница различных песенных конкурсов и талант-шоу. В YouTube можно посмотреть несколько ее видеоклипов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @lizachichuaa

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @lizachichuaa

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @lizachichuaa

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @lizachichuaa

Ранее, "Телеграф" писал, что Иракли Макацария стал участником самого загадочного проекта на украинском телевидении - шоу "Маска". Шоумен скрывался под маской Сома.