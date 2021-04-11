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Ну все, больше не холостяк: Иракли Макацария расстроил фанаток (фото)

Ну все, больше не холостяк: Иракли Макацария расстроил фанаток (фото)
Обновлено 08:11 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Главный герой шестого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", телеведущий, тренер Иракли Макацария долгое время не давал украинским красавицам покоя. Красивый, успешный, да еще и холостой грузин каждым своим появлением на телеэкране продолжал влюблять в себя девушек.

Однако оказывается, что сердце "украинского" грузина не одиноко и Иракли наконец-то показал красавицу, которая его покорила. 

На своей странице в Инстаграм Макацария опубликовал снимок, на котором предстал в обнимку с длинноногой брюнеткой. Пара с нежностью смотрит друг на друга и мило улыбается.  

"Любовь всей моей жизни!", - подписал фото шоумен.

 
 
 
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Публикация от Irakli Makatsaria (@maqatsa)

Избранницу Иракли зовут - Лиза Чичуа. Она тоже грузинка. Девушка практически вдвое младше Макацарии - ему 36, а ей 19. На своей странице в соцсети она также поделилась снимком с возлюбленным.

 
 
 
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Публикация от @lizachichuaa

Телеграмм-канал "Культурная Прачечная" сообщает, что девушка - выпускница Тбилисского государственного медицинского университета. Также помимо работы врачом, Лиза участница различных песенных конкурсов и талант-шоу. В YouTube можно посмотреть несколько ее видеоклипов.

 
 
 
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Публикация от @lizachichuaa

 
 
 
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Публикация от @lizachichuaa

 
 
 
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Публикация от @lizachichuaa

 
 
 
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Публикация от @lizachichuaa

Ранее, "Телеграф" писал, что Иракли Макацария стал участником самого загадочного проекта на украинском телевидении - шоу "Маска". Шоумен скрывался под маской Сома.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 267

Все по теме:

Отношения, Холостяк, Иракли Макацария, Лиза Чичуа.
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