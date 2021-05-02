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"Ивановна всех перебила": Леся Никитюк насмешила сеть роликом, на котором бьется яйцами с родственниками на Пасху

"Ивановна всех перебила": Леся Никитюк насмешила сеть роликом, на котором бьется яйцами с родственниками на Пасху
Обновлено 17:55 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В воскресенье, 2 мая, православный мир отмечает один из самых важных праздников - Пасху. Украинские звезды активно поздравляют своих подписчиков и показывают свои пасхальные корзинки. 

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк отправилась отметить Светлую Пасху со своими родными. На своей странице в Инстаграме народная любимица опубликовала несколько забавных роликов, на которых показала, как бьется яйцами со своим отцом, кумой и племянницами.

"Ивановна всех перебила" - похвасталась своим достижением Леся, продемонстрировав, что она выбрала самую крепкую крашенку из всех. 

Также, леди Ле провела "мастер-класс" по тому, как правильно выбирать яйца, которыми "планируешь" биться. 

Ранее, "Телеграф" писал, что Леся Никитюк показала, как начинает свой день. Телеведущая поделилась снимком на котором позирует без макияжа, сделав себе косметическую маску.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 223

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Телеведущая, Пасха, Леся Никитюк.
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