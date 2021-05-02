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Воскресенье, 02.05.2021
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"Христос Воскрес!": Дзидзьо, Эктор Хименес-Браво, Марина Боржемская показали свои пасхальные корзинки (фото, видео)

"Христос Воскрес!": Дзидзьо, Эктор Хименес-Браво, Марина Боржемская показали свои пасхальные корзинки (фото, видео)
10:19 Сегодня Телеграф

Православные христиане празднуют Светлое Воскресенье Христовое, или как еще называют праздник - Пасху. В 2021 году это 2 мая.

В этот радостный день социальные сети пестрят красивыми поздравлениями украинских звезд.

Одним из первых, кто обратился к украинцам, стал бессменный судья популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво.

"Я поздравляю всех со светлым праздником Пасхи! Желаю тепла и любви в каждый дом! Берегите друг друга!", - написал шеф-повар в Инстаграме.

Джамала

 
 
 
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Со светлым праздником Пасхи-2021! Красочные открытки и картинки

Лидер группы DZIDZIO Михаил Хома, который недавно признался, что разводится с женой после 20 лет отношений, показал свою пасхальную корзину с разными вкусностями.

 
 
 
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Тренер проекта "Зважені і щасливі" Марина Боржемская опубликовала милое фото вместе со своими детьми.

Ведущий проекта "Холостяк" Григорий Решетник отдыхает сейчас с семьей на Мальдивах.

"Одно из самых красивых городов мира. Здесь очень классно и ... просто не хватает слов ... Поздравляем всех Вас с праздником - любите себя, окружающих и жизнь, будьте счастливыми", - поздравил с Пасхой телеведущий.

Оля Цибульская

 
 
 
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"Слезы на глазах и мороз по коже": украинские певцы впечатлили песней "Христос Воскрес" на 12 языках (видео)

 Владимир Ярославский

Светлана Тарабарова

 
 
 
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Юлия Санина

 
 
 
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Татьяна Литвинова

Лиза Глинская

 
 
 
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Надя Дорофеева

 
 
 
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Оля Полякова

 
 
 
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Наталья Могилевская

Алена Шоптенко

 
 
 
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Если вы хотите поздравить своих близких не только красочной открыткой, - "Телеграф" собрал красивые видео-поздравления с праздником Пасхи-2021.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 617

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Знаменитости, Поздравление, Пасха.
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"Христос Воскрес!": Дзидзьо, Эктор Хименес-Браво, Марина Боржемская показали свои пасхальные корзинки (фото, видео)
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