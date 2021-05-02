"Христос Воскрес!": Дзидзьо, Эктор Хименес-Браво, Марина Боржемская показали свои пасхальные корзинки (фото, видео)

Православные христиане празднуют Светлое Воскресенье Христовое, или как еще называют праздник - Пасху. В 2021 году это 2 мая.
В этот радостный день социальные сети пестрят красивыми поздравлениями украинских звезд.
Одним из первых, кто обратился к украинцам, стал бессменный судья популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво.
"Я поздравляю всех со светлым праздником Пасхи! Желаю тепла и любви в каждый дом! Берегите друг друга!", - написал шеф-повар в Инстаграме.
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Джамала
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Лидер группы DZIDZIO Михаил Хома, который недавно признался, что разводится с женой после 20 лет отношений, показал свою пасхальную корзину с разными вкусностями.
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Тренер проекта "Зважені і щасливі" Марина Боржемская опубликовала милое фото вместе со своими детьми.
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Ведущий проекта "Холостяк" Григорий Решетник отдыхает сейчас с семьей на Мальдивах.
"Одно из самых красивых городов мира. Здесь очень классно и ... просто не хватает слов ... Поздравляем всех Вас с праздником - любите себя, окружающих и жизнь, будьте счастливыми", - поздравил с Пасхой телеведущий.
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Оля Цибульская
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Владимир Ярославский
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Светлана Тарабарова
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Юлия Санина
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Татьяна Литвинова
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Лиза Глинская
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Надя Дорофеева
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Оля Полякова
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Наталья Могилевская
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Алена Шоптенко
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Если вы хотите поздравить своих близких не только красочной открыткой, - "Телеграф" собрал красивые видео-поздравления с праздником Пасхи-2021.