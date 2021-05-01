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Пасха 2021: красивые видео-поздравления с праздником

Пасха 2021: красивые видео-поздравления с праздником
Обновлено 21:35 Сегодня Телеграф

Светлый праздник Пасхи для каждого из нас знаменательное и важное событие. Оно предвещает нам о прочности веры, надежды и любви. В этот день мы торжествуем избавление через Христа Спасителя всего человечества от рабства дьяволу и дарование нам жизни и вечного блаженства.

Желаем всем читателям вкусной паски и цветных пасхальных яиц, искренних слов и чистых помыслов! Христос Воскрес! Воистину Воскрес!

"Телеграф" сделал подборку красивых видео-поздравлений со светлым Христовым Воскресением, а также анимированных открыток с праздником.

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Яркие поздравления в открытках и картинках с наступающим светлым праздником Пасхи - в материале "Телеграфа".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 119

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Поздравление, Праздники, Открытки, Пасха.
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