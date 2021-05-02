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Пасха 2021: народные приметы и запреты этого дня

Пасха 2021: народные приметы и запреты этого дня
00:01 Сегодня Телеграф

В 2021 году 2 мая православные христиане празднуют Пасху, или Светлое Воскресение Христово. Также на эту дату выпадает народный праздник - Иван Воин.

Праздник установлен в честь воскресения Иисуса Христа из мира мертвых, ведь Спаситель принял смерть за грехи людей (Страстная пятница).

Статус Пасхи отражают словами "праздников праздник и торжество из торжеств", потому как этот день является основой всего христианского учения. Ветхозаветную Пасху, или Песах, празднуют в честь выхода израильского народа из рабства египтян - от рабства к свободе, от смерти к жизни.

Этому светлому празднику предшествует Великий пост, а тщательная подготовка к Пасхе начинается за семь дней (Страстная неделя), в которые принято печь паски, красить яйца (их еще называют крашенками). Уже в ночь на Пасху начинается праздничное богослужение в церквях, где освящаются пасхальные корзины.

Также в этот день, по церковному календарю, почитается память святого мученика Иоанна Воина. Он жил в IV веке и содействовал христианам во время гонений. За это был заключен в темницу, но позже был отпущен из-под стражи. Умер в глубокой старости. Сейчас его мощи, которые считаются чудотворными, находятся в церкви апостола Иоанна Богослова в Константинополе.

По народной примете на 2 мая существовала традиция выносить в поле холсты и просить Весну о хорошем урожае.

Народные приметы на Пасху-2021

  • Если идет дождь, то и вся весна будет дождливая.

  • Если в пасхальный день (или в день перед ним) небо сотрясают раскаты грома и рассекают полоски молний, ждите позднюю и теплую осень.

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  • Если на Пасху ударит морозец - ждите теплого и длинного лета.

  • Пасхальный день ясный и солнечный - к теплому лету и хорошему урожаю.

Что запрещено делать в Светлое Воскресение Христово

  • На Пасху нежелательно работать, убираться, стирать, шить, вязать, заниматься тяжелым физическим трудом.

  • Категорически запрещено ссориться, ругаться, сквернословить и обижать ближнего.

  • Не стоит в этот день злоупотреблять алкоголем. Приветствуется немного вина.

  • Нельзя выбрасывать освященную еду или ее остатки. Лучше их сжечь, закопать, а лучше отдать животным или птицам.

  • В этот радостный праздник не стоит идти на кладбище. Для этого есть поминальные дни.

Пасха-2021 - календарь важных дат и праздников

Ранее "Телеграф" писал, что погода на Пасху может быть теплой, но с дождями.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты, Пасха.
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