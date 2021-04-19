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Пасха на носу: лучшие рецепты пасок на любой вкус (фото)

Пасха на носу: лучшие рецепты пасок на любой вкус (фото)
Обновлено 16:41 Сегодня Телеграф Фото: pexels

Ежегодно католическая и православная Пасха отмечается с приходом весны и первыми лучиками согревающего солнышка.

Из года в год в этот светлый праздник христиане готовят традиционные пасхальные куличи, или как их еще называют - паски. Также праздничный стол украшают писанки, весенние салаты, мясные, рыбные и другие блюда - Великий пост заканчивается и вся семья садится за трапезу.

Но самым главным символом праздника, конечно, являются душистые куличи.

"Телеграф" подготовил подборку самых интересных и вкусных рецептов пасок, который украсят любой праздничный стол.

Стакан горячего молока, горячие сливки и муку тщательно размешать, дать массе остыть до 36-37 градусов. Добавить разведенные в небольшом количестве молока дрожжи и два яйца, тщательно перемешать, прикрыть тесто полотенцем или пергаментной бумагой и поставить в теплое место для брожения. Когда тесто поднимется, добавить оставшиеся желтки, растертые добела с одной половиной сахара, и белки, взбитые с оставшейся половиной сахара в густую пену. Массу аккуратно перемешать деревянной лопаткой сверху вниз, добавить оставшуюся муку, и дать тесту подняться второй раз. Затем еще раз тесто тщательно вымесить, поместить в смазанную маслом и посыпанную мукой форму, заполнив ее до половины. Дать тесту еще раз подойти. Выпекать при температуре 180-200 градусов до готовности.

Для начала растопите дрожжи в теплом молоке. Перемешайте и оставьте на пять минут. Затем взбейте яйца с сахаром и добавьте к ним размягченное сливочное масло. Влейте в эту массу разведенные дрожжи и перемешайте. Оставьте в теплом месте на несколько часов.

По истечению отведенного времени еще раз перемешайте массу и всыпьте просеянную муку, добавьте изюм и выложите в большую миску. Оставьте на полтора часа, чтобы тесто подошло.

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Затем смажьте чашу мультиварки маслом и выложите в нее тесто. Включите режим Выпечка и выпекайте на протяжении 40−50 минут. Украсьте глазурью, кондитерской посыпкой и цукатами.

Сметану, творог, масло и сахарную пудру смешать до однородной массы, поместить в форму для паски, прикрыть марлей и положить сверху тяжелый пресс (мясорубка, утюг, камень). Оставить в холодильнике на, как минимум, 12 часов. Перед подачей на стол красиво украсить цукатами, сухофруктами и орехами.

Опара: Развести дрожжи в теплом молоке, добавить 1 столовую ложку сахара и 2 стакана муки. Тщательно перемешать смесь и поставить подниматься в теплое место. Опара должна увеличиться в три раза.

Тесто: Растереть яйца с сахаром и солью, добавить к опаре и перемешать. Добавить муку, постоянно перемешивая, и замесить некрутое тесто. Накрыть тесто

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пищевой пленкой или чистым полотенцем и оставить в теплом месте. Когда тесто увеличится в 2-3 раза, растопить масло на водяной бане, добавить в него ваниль и ввести в тесто. Еще раз хорошенько вымесить и дать подойти. Формы для выпечки смазать подсолнечным или сливочным маслом, можно положить на дно кусок пергаментной бумаги. Тесто нужно отрывать кусочками и наполнять форму до половины.

Накрыть формы полотенцем и дать подойти до краев. Затем поставить в духовку и выпекать 15-20 минут при температуре 180-200 градусов. Открывать духовку нельзя - паски осядут. Проверить готовность паски можно с помощью деревянной палочки, ею нужно проткнуть тесто, если палочка сухая - паска готова. Украсить пасху можно обычной белковой или шоколадной глазурью с цветным "пшеном" или можно сделать разнообразные узоры из теста, вылепив косички, листочки, крестики на надписи.

Тыкву помыть, очистить от кожуры и семян, нарезать мелкими кусочками, посыпать сахарным песком и дать постоять до выделения сока, отварить в нем на медленном огне до готовности. Массу протереть через мелкое сито, добавить молоко, масло, яйца, сахарный песок, соль и разведенные в небольшом количестве теплого молока дрожжи. Замесить тесто, постепенно вмешивая небольшими порциями муку и дать ему подняться. Подготовленные формы заполнить тестом до половины, дать ему подойти до полного заполнения формы и выпекать в духовке при температуре 180-200 градусов до готовности. Готовность проверить деревянной палочкой.

Довести молоко до кипения и охладить до комнатной температуры. В половине молока развести дрожжи, добавить 1 столовую ложку сахара. В оставшееся молоко высыпать муку, добавить дрожжи, тщательно перемешать и, прикрыв полотенцем или кулинарной бумагой, поставить в теплое место для брожения. Белок отделить от желтков и поставить в холодильник. Когда тесто поднимется, добавить 5 взбитых с сахаром желтков, растопленное теплое масло, натертую цедру лимона, часть очищенных измельченных ядер миндаля, изюм и соль. Белки взбить до устойчивой пены и добавить в тесто, тщательно вымесить, перемешивая сверху вниз. Положить тесто в смазанную мягким маслом, посыпанную мукой форму, дать подойти, смазать поверхность желтком, посыпать миндалем. Выпекать при температуре 180 ° С до готовности.

Творог протереть через сито, смешать его с маслом, яйцами и сметаной. Сложить все в кастрюлю, перемешать и поставить на небольшой огонь. Постоянно помешивать деревянной ложкой. Как только масса дойдет до кипения, снять с плиты и поставить на лед или в таз с холодной водой. Постоянно помешивать, пока смесь не остынет. Добавить сахар, ваниль, изюм, сухофрукты по вкусу. Все тщательно перемешать, выложить в подготовленную форму и оставить в холодном месте на 12 часов.

Сливочное масло необходимо размягчить и смешать с сахарной пудрой. Когда пудра растворится и масса станет однородной, добавьте три желтка и взбейте. Добавьте тертую лимонную цедру и сок половины лимона, продолжайте взбивать. Добавьте просеянную кукурузную и пшеничную муку, разрыхлитель, сливки и взбейте еще раз.

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На 15 минут замочите изюм. Затем изюм и цукаты добавьте в тесто. Аккуратно перемешайте ложкой. Взбейте два белка со щепоткой соли, и полученную пену влейте в тесто. Выложите тесто в форму на 2/3 и выпекайте 50−60 минут при температуре 180 градусов. Украсьте по своему усмотрению.

Ранее украинский кулинар Татьяна Литвинова поделилась семейным рецептом пасхального кулича, а также рецептом лимонного крема для паски.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Рецепты, Праздники, Пасха.
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