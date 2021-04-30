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Какой праздник 30 апреля: народные приметы и запреты

Какой праздник 30 апреля: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В 2021 году 30 апреля православные христиане отмечают Страстную (Великую) пятницу - один из дней Страстной недели. Также на эту дату выпадает народный праздник - Зосим Пчеловод.

Согласно писанию, именно пчелы прилетели к распятому Иисусу на Голгофу и выпили пот, чтобы облегчить его страдания. Также эти насекомые первыми возвестили о Воскресении Христа.

Зосим считается покровителем пчел, почитаемый в лике преподобных. В 1436 году он был одним из тех, кто построил келью на Соловецком острове, где позже был построен знаменитый Соловецкий монастырь.

Страстная неделя Великого поста: что можно есть (инфографика)

Для православных это траурный день - Иисус был осужден и распят. Считается, что таким образом Спаситель искупил все грехи человечества.

Народные приметы 30 апреля

  • Цветки каких растений и деревьев пчелы облюбуют - оттуда урожай и будет.

  • Пчелы сели на цветущую вишню - плоды уродятся, и наоборот.

  • На какой хлеб 30 апреля сядет пчела - такой и урожай будет.

  • Родившиеся 30 апреля любимы всеми. Носить им следует яшму или агат.

Что запрещено делать в Страстную пятницу

  • В этот день соблюдается очень строгий пост, поэтому верующие ничего не едят и только к вечеру могут позволить себе воду и хлеб.

  • Соответственно запрещен алкоголь.

  • Необходимо воздержаться от плотских утех. Считается, что ребенок, зачатый в этот день, будет много болеть.

  • Веселье также под запретом. Лучше провести этот день в спокойствии, молитвах.

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Ранее "Телеграф" писал, можно ли печь пасхальные куличи в Страстную пятницу.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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