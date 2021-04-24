Страстная неделя Великого поста: что можно есть (инфографика)

Пасха, которая в 2021 году отмечается 2 мая, является большим праздником для всех православных верующих. Этому празднику предшествует Страстная неделя (Великая седмица, Страстная седмица).

В последнюю неделю перед Светлым Христовым Воскресением в церквях запрещено проводить таинства крещения, венчания. Также в этот период не празднуют дни святых. На протяжении всей Страстной недели нельзя много и по пустякам говорить, громко включать музыку, танцевать, гулять и веселиться.

Верующие придерживаются самого строгого поста: запрещено есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты и растительные масла, шоколад, употреблять алкоголь.

Каждый из дней Страстной седмицы имеет свои предписания. Их необходимо придерживаться каждому для благополучия, достатка и здоровья в семье.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно провести последние семь дней перед Пасхой.