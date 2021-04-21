Страстная неделя 2021: как правильно провести последние 7 дней перед Пасхой

На неделю с 26 апреля по 1 мая в 2021 году у православных припадает Страстная седмица - последняя неделя Великого поста перед Пасхой. Эти 7 дней верующие соблюдают особо строгий пост и готовятся к празднованию Светлого Христова Воскресения.

На каждый день недели приходится множество традиций и запретов, которых стоит придерживаться.

"Телеграф" собрал для вас главные запреты, которые не стоит нарушать в каждый из дней Страстной недели.

Великий понедельник:

Во время церковной службы вспоминают о патриархе Иосифе, которого родные братья продали в рабство. Именно в этот день начинают варить масло (миро) на год вперед, которое освятят в Великий четверг.

В понедельник Страстной недели надо позаботиться о своем доме: сделать уборку, выбросить все ненужные вещи.

Чистый вторник:

В храме рассказывают о воскресении мертвых, талантах и Страшном суде.

В этот вторник нужно привести в порядок свою одежду: заняться стиркой и глажкой. Да и вовсе по хозяйству можно делать любые работы.

Страстная среда:

По преданию, это день, когда Иуда Искариот решился предать Спасителя за 30 серебряников. Также, это день исповеди.

В Великую среду люди продолжают наводить порядок в своих домах, ведь следующие две недели запрещается делать генеральную уборку.

Стоит отметить, что в Страстную среду пост должен быть особенно строгим.

Чистый четверг:

В этот день вспоминается важнейшее евангельское событие: Тайная вечеря. В храмах читается одна из самых длинных служб в году.

В Чистый четверг принято купаться и начинать готовить первые блюда к пасхальному столу: красить и расписывать яйца, выпекать куличи и медовые пряники.

Также люди верили, что в этот четверг принято подстригать волосы, чтобы те лучше росли.

Страстная пятница:

Страстная пятница — день траура и самый строгий день Великого поста. Именно в этот день распяли Христа.

В пятницу не рекомендуется работать.

Страстная суббота:

В субботу Страстной недели вспоминается погребение Христа. Также это день схождения Благодатного огня.

В субботу заканчиваются пасхальные приготовления.

Страстная неделя Великого поста заканчивается светлым праздником - Пасха.

Ранее, "Телеграф" делился полезной памяткой для верующих, соблюдающим Великий пост, составив календарь, который рассказывает когда и что можно есть каждый день поста с 15 марта до 2 мая.