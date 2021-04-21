Скачать
Среда, 21.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Путин со слов о "скромности" России перескочил к угрозам: "Пожалеют так, как давно не жалели"
Путин со слов о "скромности" России перескочил к угрозам: "Пожалеют так, как давно не жалели"
"Адвокат нам посоветовал не связываться...": вскрылись новые подробности о рэкете и поджогах машин в Калуше (фото, видео)
"Адвокат нам посоветовал не связываться...": вскрылись новые подробности о рэкете и поджогах машин в Калуше (фото, видео)
США усилили разведывательную деятельность на фоне военных маневров России в Крыму (видео и карта)
США усилили разведывательную деятельность на фоне военных маневров России в Крыму (видео и карта)
После визита Зеленского Макрон захотел навестить Украину: названы сроки
После визита Зеленского Макрон захотел навестить Украину: названы сроки

Страстная неделя 2021: как правильно провести последние 7 дней перед Пасхой

Страстная неделя 2021: как правильно провести последние 7 дней перед Пасхой
Обновлено 15:12 Сегодня Телеграф

На неделю с 26 апреля по 1 мая в 2021 году у православных припадает Страстная седмица - последняя неделя Великого поста перед Пасхой. Эти 7 дней верующие соблюдают особо строгий пост и готовятся к празднованию Светлого Христова Воскресения.

На каждый день недели приходится множество традиций и запретов, которых стоит придерживаться.

"Телеграф" собрал для вас главные запреты, которые не стоит нарушать в каждый из дней Страстной недели. 

Великий понедельник:

Во время церковной службы вспоминают о патриархе Иосифе, которого родные братья продали в рабство. Именно в этот день начинают варить масло (миро) на год вперед, которое освятят в Великий четверг.

В понедельник Страстной недели надо позаботиться о своем доме: сделать уборку, выбросить все ненужные вещи.

Готовимся к празднику: во сколько обойдется украинцам "пасхальная корзина" (инфографика)

Чистый вторник:

В храме рассказывают о воскресении мертвых, талантах и Страшном суде. 

В этот вторник нужно привести в порядок свою одежду: заняться стиркой и глажкой. Да и вовсе по хозяйству можно делать любые работы.

Страстная среда: 

По преданию, это день, когда Иуда Искариот решился предать Спасителя за 30 серебряников. Также, это день исповеди. 

В Великую среду люди продолжают наводить порядок в своих домах, ведь следующие две недели запрещается делать генеральную уборку. 

Стоит отметить, что в Страстную среду пост должен быть особенно строгим.

Чистый четверг:

В этот день вспоминается важнейшее евангельское событие: Тайная вечеря. В храмах читается одна из самых длинных служб в году. 

В Чистый четверг принято купаться и начинать готовить первые блюда к пасхальному столу: красить и расписывать яйца, выпекать куличи и медовые пряники.

 Также люди верили, что в этот четверг принято подстригать волосы, чтобы те лучше росли.

Страстная пятница:

Страстная пятница — день траура и самый строгий день Великого поста. Именно в этот день распяли Христа.  

В пятницу не рекомендуется работать. 

Пасха на носу: лучшие рецепты пасок на любой вкус (фото)

Страстная суббота:

В субботу Страстной недели  вспоминается погребение Христа. Также это день схождения Благодатного огня.

В субботу заканчиваются пасхальные приготовления. 

Страстная неделя Великого поста заканчивается светлым праздником - Пасха

Ранее, "Телеграф" делился полезной памяткой для верующих, соблюдающим Великий пост, составив календарь, который рассказывает когда и что можно есть каждый день поста с 15 марта до 2 мая.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 201

Все по теме:

Праздник, Запреты, Пасха, Страстная неделя.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Мольба о снисхождении": в России жестко ответили на предложение Зеленского Путину
02 Обращение Путина: полное видео и главные тезисы
03 В Совфеде России назвали Зеленского "хорошим актером" после предложения Путину
04 Россия согласилась на план Украины по "режиму тишины" на Донбассе, но праздновать победу еще рано
05 Путин выступит с обращением, ожидается речь и об Украине: где и когда смотреть
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Во время обращения президента РФ на улицах скандировали: &quot;Позор!&quot; и &quot;Россия без Путина&quot; (фото, видео)
Во время обращения президента РФ на улицах скандировали: "Позор!" и "Россия без Путина" (фото, видео)
Разумков пристыдил Тищенко и Гетманцева, которые стали героями скандалов
Разумков пристыдил Тищенко и Гетманцева, которые стали героями скандалов
TikTok может потерять миллиарды из-за детских видео: как так получилось
TikTok может потерять миллиарды из-за детских видео: как так получилось
Страстная неделя 2021: как правильно провести последние 7 дней перед Пасхой
Страстная неделя 2021: как правильно провести последние 7 дней перед Пасхой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь