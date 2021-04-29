Можно ли печь паски в Страстную пятницу: аргументы "за" и "против"

Церковный календарь чрезвычайно богат на различные праздники, а одним из особо важных является Пасха, которая в 2021 году припадает на 2 мая. Перед этим светлым праздником наступает Страстная неделя, каждый из дней которой несет в себе определенный смысл.

В 2021 году на 30 апреля припадает один из самых скорбных дней в году - Страстная пятница. Эта пятница считается самым траурным и строгим днем всего поста. В этот день церковь поминает страдания и Крестную смерть Христа.

Так, как со Страстной пятницей связано много поверий и запретов, одним из самых распространенных вопросов среди хозяек является, можно ли печь куличи и пасхи в этот день.

Стоит отметить, что конкретных запретов на приготовление пасхальных блюд в Страстную пятницу нет, однако и аргументы "против" таки имеются.

Так, как в Великую субботу и тем более в Светлое Воскресение времени на приготовление куличей явно не будет, поэтому в принципе ничего "криминального" в том, что вы приготовите их в пятницу нет. Плюс ко всему, лучше всего, если куличи будут более-менее свежими, а если они будут приготовлены в четверг, свежесть будет "утеряна".

Так, как Страстная пятница - это траурный день, то домашняя суета может помешать настроиться на атмосферу этого великого, священного дня. Поэтому и появились поверья о том, что печь паски в этот день нельзя.

В давние времена приготовления к празднику занимали много времени, поэтому и готовились к ним заранее, а сейчас этот процесс намного упрощен. Так что печь пасхи в Страстную пятницу вполне допускается.

Что нельзя делать в Страстную пятницу:

Нельзя работать по дому: стирать, убирать, шить.

Нельзя работать и в огороде.

Необходимо воздержаться от употребления алкоголя.

В Страстную пятницу нельзя веселиться.

Ранее, "Телеграф" писал, как правильно вести себя все семь дней Страстной недели.