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Когда и чем правильно красить яйца на Пасху в 2021 году (инфографика)

Когда и чем правильно красить яйца на Пасху в 2021 году (инфографика)
12:23 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

2 мая отмечается светлый праздник Пасхи, традиционными атрибутами которого являются крашеные яйца/крашенки/писанки и пасхальные куличи/паски. 

Издавна, именно в Великую среду, которая в 2021 году припала на 28 апреля, хозяйки и начинают активное приготовление к праздничному столу: подготавливают яйца к покраске, запасаясь всем, что им для этого нужно. 

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В принципе, вареные яйца можно долго хранить в холодильнике (до 20-ти дней) и не более 3-х суток они могут лежать при комнатной температуре, однако лучше все же, чтобы они были посвежее. Так что, если Вы надумали покрасить яйца таким способом, то можете закупиться нужными продуктами, а сам процесс отложить на пятницу/субботу. 

Сейчас в магазинах можно найти множество различных красителей и наклеек, которыми можно украсить яйца на Пасху. Но ведь раньше их не было, а люди умудрялись разукрашивать яйца всеми цветами радуги. Как они это делали?  

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"Телеграф" предлагает Вам инфографику, в которой наведены продукты, которые помогут в покраске яиц.

Отметим, что природные красители не дадут такого яркого оттенка, как химические. Однако безвредность таких красителей все же делает их конкурентноспособными.

Как красить? Да просто, в горячую воду добавлять нужны ингредиент и тут два варианта: или сразу варить в нем яйца, или же просто на время оставить уже вареные яйца в окрашенной воде. Чем дольше яйцо в нем пролежит, тем насыщенней будет цвет.

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Отметим,  что до окрашивания яйца желательно протереть уксусом или вымыть с содой, тогда краска ляжет равномерно. А после извлечения уже окрашенных яиц, их следует промыть, подержав под струей теплой воды, и аккуратно просушить салфеткой.

Ранее, "Телеграф" писал, что кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась своим, оригинальным и быстрым способом покраски яиц на Пасху. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Праздник, Пасха, Покраска яиц.
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